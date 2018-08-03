Музыкальный сюрприз для малышей в ОП Родничок

2 августа в ГБОУ Школа2073 ОП"Родничок" во время вечерней прогулки родителей и младших воспитанников, ждал сюрприз — концерт «В стране музыкальных инструментов». — об этом рассказала на свой странице в социальной сети старший воспитатель ОП «Родничок» Ирина Гусева.

Концертные номера подготовили воспитанники старшей и подготовительной группы под руководством Натальи Васильевны Бутиной.

Зрители принимали активное участие в концерте. Удовольствие от музыкальной импровизации получили все участники концерта.