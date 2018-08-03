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Музыкальный сюрприз для малышей в ОП Родничок
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Музыкальный сюрприз для малышей в ОП Родничок 

Администрация поселения Вороновское 3 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: И. Гусева
2 августа в ГБОУ Школа2073 ОП"Родничок" во время вечерней прогулки родителей и младших воспитанников, ждал сюрприз — концерт «В стране музыкальных инструментов». — об этом рассказала на свой странице в социальной сети старший воспитатель ОП «Родничок» Ирина Гусева.
Концертные номера подготовили воспитанники старшей и подготовительной группы под руководством Натальи Васильевны Бутиной.
Зрители принимали активное участие в концерте. Удовольствие от музыкальной импровизации получили все участники концерта.
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