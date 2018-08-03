В Петербург приедут хоры со всего мира

Участниками события станут коллективы и вокальные ансамбли из 10 стран мира. Фестиваль будет проходить 6 дней. За это время в его рамках дадут 17 концертов хоровой музыки. Они будут проходить в режиме нон-стоп в формате гала. Откроет фестиваль выступление тысячного сводного хора в Государственной академической капелле. Гостями вечера станут более 3 тысяч профессиональных артистов и любителей хорового пения из Гонконга, Италии, Китая, Мексики и Ростова-на-Дону. Площадками фестиваля станут городские музеи, церкви и соборы, а также концертные залы. Масштабные выступления пройдут в Актовом зале СПБГУ, Российском этнографическом музее, а также в Казанском кафедральном соборе.