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Концерт «Валторна и голос» состоится в «Доме Алексея Лосева»
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Концерт «Валторна и голос» состоится в «Доме Алексея Лосева» 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники библиотеки «Дом Алексея Лосева» 6 августа организуют концерт «Валторна и голос».
Гости услышат произведения русских и зарубежных композиторов. На валторне в этот день сыграет солист Государственного духового оркестра России Владимир Карнаух. Кроме того, на сцену выйдут пианисты, лауреаты международных конкурсов Елена Медведева и Алексей Чекменёв и вокалистки Светлана Галкина и Анастасия Иванова, сообщили на сайте «Дома Лосева».
Гостей ждут к 19:00 по адресу: улица Арбат, дом 33. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8–499–252–8272.
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