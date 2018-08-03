Концерт «Валторна и голос» состоится в «Доме Алексея Лосева»

Сотрудники библиотеки «Дом Алексея Лосева» 6 августа организуют концерт «Валторна и голос».

Гости услышат произведения русских и зарубежных композиторов. На валторне в этот день сыграет солист Государственного духового оркестра России Владимир Карнаух. Кроме того, на сцену выйдут пианисты, лауреаты международных конкурсов Елена Медведева и Алексей Чекменёв и вокалистки Светлана Галкина Анастасия Иванова , сообщили на сайте «Дома Лосева».

Гостей ждут к 19:00 по адресу: улица Арбат, дом 33. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8–499–252–8272.