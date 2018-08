Миссия невыполнима: как пойти на «Пикник „Афиши“, ничего не пропустить и везде успеть

На хорошем, в смысле насыщенном событиями, концертами и прочими хеппенингами фестивале под открытым небом у посетителя всегда должно быть такое гнетущее ощущение, что он что-то обязательно пропускает на другом краю. Везде стоят гигантские очереди за едой, за всякими модными штуками, к стендам спонсоров (в прошлом году на стенде Bosch, например, можно было собрать лонгборд и забрать его с собой домой), и непонятно, за чем-то реально хорошим ли стоят или просто все рискнули и теперь ждут, что же будет в конце тоннеля. Еще сразу с нескольких сцен (если это музыкальный фестиваль, как «Пикник „Афиши“, который пройдет в Москве 4 августа и билеты на который еще есть, кстати) гремит какая-то музыка, уже черт его знает, какая именно: расписание сдвигается, исполнители отваливаются. Не говоря уже о том, что непонятно издали, хорошая или плохая музыка. Бедлам.

Попытаться упорядочить хаос можно как раз в эту субботу в Коломенском парке, на традиционно самом модном и актуальном фестивале столицы. Чтобы не суетиться и не бегать туда-сюда, можно просто следовать нашему расписанию, ничего не пропустить и при этом успеть уловить это ощущение, что лето в кои-то веки не проходит мимо и что все было не зря.

Чтобы попасть на самые ранние концерты, приходить заранее особо не имеет смысла: очереди на вход почти нет, всего минут пять постоять, как рассказывают очевидцы.

14:00 — 14:30: группа „Комсомольск“

»Комсомольск" невозможно не сравнивать с шотландским дуэтом Honeyblood. Обе группы состоят из двух молодых девушек, обе группы играют сделанный на коленке инди-рок, обе группы делают упор на эмоции, а не на хитро выстроенные мелодии.

Но, в общем-то, на этом сравнение и заканчивается. Если Honeyblood — это музыка девушек, заряженных ненавистью к своим бывшим (бывшему?), то «Комсомольск» — это почти камерные истории про Москву вперемешку с городскими мемами. Послушать их стоит хотя бы ради двух самых удачных песен с дебютного альбома — «Где мы сейчас?» и «Все исчезло».

Если «Комсомольск» не понравится, идите завтракать на фудкорт: например, там есть кофе в Skuratov (где точно вкусно, но весьма дорого) или MontyCafe, где напиток варит робот-бариста.

14:45 — 15:15: певица Монеточка

Тут, кажется, все понятно: если вы еще не видели вживую главное пока что российское музыкальное открытие — 2018 в этой сфере, то, наверное, имеет смысл сходить. Чтобы потом рассказывать потомкам, если вдруг феномен юной певицы продержится еще много лет (а если не продержится, то и ничего страшного). Есть риск, что там прозвучит новая, довольно неудачная ее песня «Люди с автоматами». А еще, возможно, будет какое-то продолжение конфликта Монеточки с Земфирой. В общем, идите и на всякий случай снимайте все на телефон.

15:20 — 15:45: группа «Пасош»

"Пасош", как и другой проект фронтмена группы Петара Мартича «Прыгай киска», долгое время не выходил за рамки обычного интернет-стеба. Потом эта постирония, которая началась с соцсетей, превратилась в полноценную рок-группу. Треки «Россия», «Все мои друзья» и «21» стали идеальным отражением мыслей нынешних двадцатилетних.

Последний альбом — «Каждый раз самый важный раз» — оказался более качественным по звучанию и более серьезным по смыслу. Возможно, поэтому «Пасош» перестали слушать. Но очень зря, и на «Пикнике» можно в этом убедиться.

16:00 — 16:30: группа «Аигел»

"А мой парень татари́н, в любви авторитаре́н" — это был мгновенный хит. Посмотрим, что еще может показать вживую неожиданный хип-хоп-дуэт с татарским колоритом.

16:35 — 17:15: группа King Gizzard & the Lizard Wizard

Это очередные после AC/DC, Wolfmother и Tame Impala великие австралийские рокеры, которые играют очень быструю и очень шумную психоделику. За 2017 год они выпустили пять студийных альбомов, не похожих друг на друга и на что-либо вообще. И поэтому пропустить их непозволительно (хотя если вы пришли с ребенком, лучше держитесь подальше, а то может затянуть в мошпит).

17:15 — 17:40: надо поесть

Как всегда, подборка гастрономических ларьков на «Пикнике „Афиши“ очень хороша (сомнения есть, пожалуй, только по поводу сосисок „Клинских“). Из того, что не на слуху, — сэндвичи Kitch, гавайские рыбные плошки Poke House, паста BOB’s Your Uncle и буррито TaqTaq.

Лучше запланировать уйти с предыдущего концерта минут на 15, вдруг за выбранным бургером или воком будет очередь (а она будет, не сомневайтесь).

18:15 — 18:45: группа „Мы“

В самый последний момент на самой маленькой сцене организаторы втиснули маленькое, всего лишь получасовое выступление группы „Мы“, которая воссоединилась после известных трагичных событий так же неожиданно, как и распадалась. Впрочем, пока они скорее группа одной песни под названием „Возможно“.

На этом месте нужно предупредить футбольных болельщиков, что в 19:00 начинается матч 2-го тура Российской премьер-лиги по футболу »Локомотив" (Москва) "Спартак" (Москва). Если хотите успеть посмотреть дерби в ближайшем баре или на стадионе, то лучше поторопиться.

Если нет, то:

"Сыпала ночь снег рваной подушкой луны". А впрочем, ничего нового: Андрей Лысиков возвращается спустя десять лет на «Пикник „Афиши“, причем за десять лет он как минимум почти не изменился внешне, как максимум — вообще не изменил своей когда-то верно выбранной интонации. Жаль, как обычно, обойдется без хитов про „секс, секс, как это мило“ группы „Мальчишник“.

19:30 — 20:15: певица Земфира

Снова привет нулевым. Пока что Земфира поет все старое, но скоро допишет музыку к новому фильму Ренаты Литвиновой , может, и исполнит чего премьерного. И, повторимся, ждем какого-нибудь упоминания Монеточки и Гречки, удачи им обеим.

20:15 — 21:00: рэпер Pharaoh

Уже не фрешмен, наоборот, почти заслуженный артист РФ Глеб Голубин впереди трендов: все, что стало модно вот сейчас, все эти клауд-рэперские фишки он делал ровно пять минут назад. Раньше „Пикник „Афиши“ фиксировал состояние всего модного и классного, так вот, если бы это состояние можно было подытожить ровно одним выступлением, то это, конечно, концерт Pharaoh. Ждать надо „Дико, например“, „Лаллипап“ и опять же „5 минут назад“. Хотя наверняка он исполнит там и довольно жуткие (во всех смыслах) песни с последнего EP под названием REDЯUM в хоррор-стиле, это, скажем так, немного на любителя, так что когда услышите характерные завывания Глеба, бегите, каждый сам за себя!

21:00 — 23:00: группа Arcade Fire

На Arcade Fire, если вы не главный фанат группы в стране, можно и попозже: они уже выступали у нас неоднократно, и песни все слишком известные. Смело гуляйте по всей территории, доедайте остатки на фудкорте, которые можно ухватить и со скидкой (рестораторам совсем не хочется выбрасывать непроданное или везти обратно домой). К этому моменту примерно отовсюду будут уже слышно их главные хиты, из которых, судя по сет-листам недавних концертов канадцев, будет состоять все вступление: начнется все с той самой Wake Up, потом — Put Your Money On Me, еще — The Suburbs и так далее, а на бис — Everything Now раза три подряд.

Не думайте о толпе в метро, останьтесь до конца — будет фейерверк над сценой и рекой. Каждый год это лучший момент фестиваля.

Егор Беликов, Тимур Фехретдинов, Артур Громов