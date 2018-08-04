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В Крыму открывается фестиваль под открытым небом ZBFest
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В Крыму открывается фестиваль под открытым небом ZBFest 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
БАЛАКЛАВА (Севастополь), 4 авг — РИА Новости. Третий ежегодный музыкальный фестиваль #ZBFest под открытым небом пройдет в субботу в Балаклаве, рядом с винодельней «Золотая Балка», сообщили РИА Новости организаторы.
"Состоится масштабный праздник. Двери фестиваля открываются 4 августа в 16.00. Гостей, помимо концерта, ждет увлекательная интерактивная программа. Мы покажем лучшее, что есть в Крыму в контексте ремесел и спорта", — сказал организатор фестиваля Ираклий Цезаров.
На площадках фестиваля запланированы живые арт-инсталляции на больших полотнах, викторины, выступления черлидеров — «группы поддержки». Непосредственно в самом концерте примут участие знаменитые российские музыканты: рэпер Loc-Dog, Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Егор Крид, группа «Ленинград».
"Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров намерен выйти прямо в фанзону, чтобы спеть вместе с гостями фестиваля", — сказал Цезаров.
По его словам, безопасность на фестивале будет организована на высшем уровне. Учтены все организационные моменты, в том числе транспортные. По завершению концерта состоится красочный салют.
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