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Ивлеева, Лолита, Миногарова, Королева и другие звезды погуляли на свадьбе Билана
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Ивлеева, Лолита, Миногарова, Королева и другие звезды погуляли на свадьбе Билана 

WMJ.ru 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
Дима Билан представил новый клип «Пьяная любовь», в котором снял своих звездных друзей.
Дима Билан и певица Polina представили мини-фильм на девять минут под названием «Пьяная любовь». Сюжет нового клипа артистов строится вокруг влюбленной пары, которая играет свадьбу. Действие происходит в 90-е в провинциальном городке. Все события в клипе описаны в лучших традициях российских свадеб. Тут драки, нелепые наряды, бывшие влюбленные, странные конкурсы и другое.
В ролике артистов снялись многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, регистрировала брак молодых певица Лолита. Экс-возлюбленную Димы играла модель Мария Миногарова. На торжестве выступала Наташа Королева. Братья Запашные приехали с тигром, чтобы погулять на празднике молодых. Тамадой вечера выступила видеоблогер Абрамова Лилия, известная под псевдонимом Татарка. А также среди гостей были Александр Гудков, Настя Ивлеева и другие. На свадьбе Билан станцевал нижний брейк-данс, а его невеста сломала ногу.
Жми на play и смотри новый клип Димы Билана прямо сейчас. Таким артиста ты еще точно не видела!
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Фото:Instagram
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