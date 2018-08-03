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Рязанский танцор снялся в новом клипе Димы Билана
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Рязанский танцор снялся в новом клипе Димы Билана 

АиФ Рязань 1 час назад
Руководитель студии эстрадного танца «Поколение DANCE» Евгений Осотин снялся в клипе Димы Билана на песню «Пьяная любовь», сообщил хореограф в своем Instagram.
Новый клип сам Билан называет не иначе как музыкальным фмльмом. Весь видеоряд будет длиться 9,5 минут. Клип будет в стиле провинциальной свадьбы 90-х, когда праздники еще снимали на видеокассету.
Кроме рязанского танцора в клипе сняли певицы Лолита Милявская и Polina.
Ждём #евгенийосотин #счастьеесть #1канал#димабилан #полина #огонь#любовьморковь#скоро, ждём Дима Билан, Полина, Евгений Осотин …Академия Старс!
Публикация от Евгений Осотин ️️ (@osotin6) 2 Авг 2018 в 11:44 PDT
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