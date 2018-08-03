Рязанский танцор снялся в новом клипе Димы Билана

Руководитель студии эстрадного танца «Поколение DANCE» Евгений Осотин снялся в клипе Димы Билана на песню «Пьяная любовь», сообщил хореограф в своем Instagram.

Новый клип сам Билан называет не иначе как музыкальным фмльмом. Весь видеоряд будет длиться 9,5 минут. Клип будет в стиле провинциальной свадьбы 90-х, когда праздники еще снимали на видеокассету.

Кроме рязанского танцора в клипе сняли певицы Лолита Милявская и Polina.

Ждём #евгенийосотин #счастьеесть #1канал#димабилан #полина #огонь#любовьморковь#скоро, ждём Дима Билан, Полина, Евгений Осотин …Академия Старс!

Публикация от Евгений Осотин ️️ (@osotin6) 2 Авг 2018 в 11:44 PDT