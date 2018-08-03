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Волжский народный хор откроет сезон в Самарской филармонии
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Волжский народный хор откроет сезон в Самарской филармонии 

Ревизор.ru 39 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Государственный Волжский русский народный хор был создан в Куйбышеве в 1952 года. И вот уже более 65 лет он неизменно заслуживает искреннюю любовь зрителей. Хор много гастролирует и участвует в различных фестивалях. Удивительно мягкая полуакадемическая манера пения — вот главная особенность Волжского хора. Забыть такое пение просто невозможно.
Особенностью программы, посвященной открытию очередного сезона, является разнообразие жанров хоровых произведений. В исполнении хора прозвучат исторические, трудовые, игровые песни, романсы и песни советского периода. Будет представлена вся палитра стилей и жанров.
В концерте прозвучат давно известные песни: «Вниз по Волге-реке», «Вот мчится тройка почтовая» в обработке П. Милославова, «Вечерний звон», «Подмосковные вечера», одна из последних песен Г. Пономаренко «Молитва». Солировать в этих произведениях будут яркие певцы из молодого поколения артистов Волжского хора.
В программу включены давно не исполнявшиеся в полном варианте трудовые «Припевки крючников» и озорная зарисовка П. Сапожникова «Уж и я ли, молода». Хоровой коллектив готовит два премьерных произведения: мужское гулянье «Крутится, вертится шарф голубой» и величественную картину «Над рекой заря».
Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141  19 сентября в 18.30
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