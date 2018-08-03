Профессия диджей: как превратить увлечение в оплачиваемое хобби?

О том, как стать диджеем, что для этого нужно и как на этом заработать, корреспондент «МИР 24» спросил у востребованного московского артиста DJ Vegan. Он поведал о своем пути в профессию, раскрыл секреты своего дела и честно рассказал, чем он зарабатывает и почему тратит свои деньги на защиту животных.

— Как ты стал диджеем?

DJ Vegan: Долгое время я тусил по клубам. Я там был каждые выходные. Изучал публику, реакцию людей на определённые треки и стили, впитывал атмосферу, смотрел технику сведения, которую применяли приглашенные диджеи. И когда я убедился, что могу это делать не хуже (а часто даже лучше), я понял, что должен дать людям то, чего они не получали от других артистов.

Я поехал на море и там собрал коллекцию треков, которых считал лучшими, нашел необходимую аппаратуру и решил несколько раз отыграть в краснодарском клубе. Публика приняла меня гораздо лучше, чем других приглашённых артистов и я понял, что у меня есть потенциал. Я еще тогда (как и сейчас) вел публичную деятельность по защите животных, поэтому взял себе творческий псевдоним DJ Vegan. И решил, что точно займусь этим серьёзно.

Вернувшись в Москву, я стал постоянно играть по четвергам в одном из московских клубов. Там у меня появилась своя публика, которой понравилось моё «веганское техно». Это такое, знаете, «жирное», энергичное танцевальное техно, которое нравится практически всем. Оттуда меня начали звать на другие вечеринки, удивляясь, что при такой подборке музыки я отыграл ещё не во всех клубах и не на всех вечеринках. Но для меня важнее качество, а не количество, поэтому сейчас я играю только там, где мне самому нравится.

— Как другие становятся диджеями?

D. V. : У всех это происходит по-разному. Чаще всего люди становятся более или менее известными диджеями после многих лет выступлений. У меня это происходит гораздо быстрее. Наверное, помогает моя медийность. Подписчиков у меня больше, чем у большинства диджеев, и я не ограничиваюсь только музыкой, развиваюсь сразу во всех творческих направлениях.

— Что нужно сделать, чтобы стать хорошим диджеем?

D. V. : Нужно очень многое. Во-первых, иметь хороший вкус в музыке (без этого никуда), найти и купить хорошие треки. Если человек играет плохую музыку, ему помогут только деньги. Если он сам будет платить за то, чтобы попасть в лайн-ап. Но некоторые на этом поднялись и даже сделали себе имя, а теперь отбивают назад свои «инвестиции».

Второе. Понимать технику сведения и совершенствовать её. В-третьих, нужно иметь связи для того, чтобы начать где-то играть. В четвертых, презентабельный внешний вид. Есть ещё пара пунктов, которые пригодились именно мне. У меня есть два отличительных момента: своя аппаратура, которая стоила достаточно дорого (без нее можно обойтись, но она повышает качество выступления) и идея, за которую я играю (это защита животных и веганство).

— Какие диджеи бывают?

D. V. : Глобально диджеев можно разделить на коммерческих и андеграундных. Коммерческие диджеи — это люди, которые играют ради денег. Могут играть всё, что угодно, лишь бы платили. Могут и песни с радио, и ремиксы на популярных исполнителей, и разные хип-хоп композиции. Обычно такие диджеи, кроме клубов, выступают ещё и на разных мероприятиях, типа дней рождений и других праздников. Андеграундные диджеи более принципиальные. Нам важнее музыка. Мы играем только электронную музыку, начиная от хауса и его разновидностей, заканчивая техно. Конечно, сейчас всё больше людей слушает такую музыку, поэтому она становится коммерчески успешной. В самых крутых клубах уже давно играет как минимум дип-хаус и тек-хаус, а во многих даже техно.

Во многих клубах есть свои резиденты и есть приглашённые артисты. Но некоторые клубы работают как площадки для промо-групп. Их сдают только в аренду на определённые тусовки, куда промо-группа приходит со своими резидентами и приглашёнными артистами.

— А хорошо ли быть приглашенным артистом, или фрилансером?

D. V. : Если есть амбиции и возможности, то да, выгоднее играть в качестве приглашённого артиста. Это всегда ценится выше. Я не хотел бы быть привязанным к одному клубу (хотя я всегда готов играть в веганских промо-группах и собираюсь сделать свою). Мне интереснее выступать в разных клубах и на разных площадках. Чтобы максимально большая аудитория меня услышала и впитала мою идею. Но если уверенности в востребованности нет, можно стать резидентом в каком-нибудь клубе (хотя и это бывает очень непросто). Сейчас у меня желание постоянно играть в промо только у веганов и вегетарианцев. У них я часто играю бесплатно (это принципиально, я не беру денег со своих). Поэтому тут, скорее, стоит вопрос, как понравиться мне, чтобы я играл на данных вечеринках. Хотя есть ещё пару мест, в которых я хотел бы поиграть. Но это будет чуть позже. Пока я намечен на зарубежные клубы. Там всё гораздо прогрессивнее и креативнее.

— Диджей должен сам писать музыку? Или он просто сводит чужие треки?

D. V. : Я пишу, но пока у меня не будут получаться хиты мирового уровня, я не буду это никуда выкладывать. Вообще изначально я собирался играть лайв (то есть играть треки вживую, как полноценный концерт), но для этого нужно написать очень много крутого материала. Если бы все были хоть немного перфекционистами и не засоряли бы интернет своей некачественной музыкой!.. Я решил, что пока стоит перенаправить силы на диджеинг, и не прогадал. Обычно треки публикуют лейблы. Но у нас мало кто может попасть на крутые лэйблы, и тем более, заработать на этом деньги.

Изначально я писал музыку в программе Ableton и придумал, как можно через неё же сводить треки. Я не играю с флешек на аппаратуре, которая обычно находится в клубах. Поэтому мне пришлось самому разбираться с этим процессом. И даже кое-что изобретать. Многие снобы даже не знают, что можно играть так, как это делаю я. Когда некоторые коллеги видят Макбук, они сразу делают надменный вид и говорят «ааа, понятно… играешь с трактора/серато» (это программы, симулирующие вертушки). Но когда я им показываю, что играю через Ableton, они признаются, что видят такое в первый раз и перестают умничать. Кстати, для этого я перепробовал много различной аппаратуры и миди-котроллеров.

— Как ты зарабатываешь, будучи диджеем?

D. V. : Часто меня зовут играть на модных мероприятиях, где нужна не попса, а типажный диджей. Там меня благодарят за хорошо сыгранный сэт — это даже зарплатой назвать как-то не получается. Вообще, за сэт могут платить от 5 тысяч рублей и до бесконечности. Вечеринки проходят всегда и везде. Каждые выходные, во всех клубах одновременно. При любой погоде. А кое-где, учитывая автопати, они могут длиться чуть ли не всю неделю. Поэтому, если ты востребован, ты можешь отыграть в нескольких клубах за выходные и, даже, за ночь.

Вообще, диджеинг для меня — это не столько работа. Это, скорее, окупаемое хобби и способ продвижения благотворительных идей. Кроме этого у меня много других занятий. Съёмки, веганские мероприятия, постройка байка «Vegan.Racer» и автопроектов, дизайн одежды и аксессуаров, производство веганского шоколада «Sweety.Vegan». Но основное для меня — это продвижение идеи защиты животных.

— Как ты восстанавливаешься после ночных бдений?

D. V. : Поскольку я не пью и ничего не употребляю, я стараюсь выспаться или перед, или сразу после выступления. С одной стороны, трезвым, я лучше понимаю музыку. С другой, я не хочу насиловать свой организм длительным отсутствием отдыха. Всё-таки я за здоровый образ жизни.

— Что определяет успех диджея?

D. V. : Узнаваемость имени. На известного плохого диджея придёт больше людей, чем на хорошего неизвестного. Увы, даже в андеграунде люди часто ведутся на имя, а не идут за музыкой. Но известное имя не даёт никакой гарантии качественного сэта. Даже наоборот, это всегда непредсказуемо и повлиять на выступление уже нет возможности. Но я сейчас хочу совместить эти две вещи. Стать самым известным техно-диджеем в стране и при этом радовать слушателей, а не разочаровывать.

— А как диджеи повышают свою квалификацию? Нужно ли ее вообще повышать?

D. V. : Да, в нашем деле главное — это постоянный поиск нового материала. Каждый день я отслушиваю сотни треков, скачиваю около 50 треков, из них потом в сэт может попасть максимум один-два. То есть это постоянная работа, чтобы отобрать максимально крутые треки. У меня сейчас более 3000 композиций, хотя из них в сэт входит не больше 10 процентов. Кстати, треки не должны быть скачаны из соцсетей. Они должны быть куплены, в идеале в формате WAV (это гораздо более качественный несжатый формат, который можно купить только в интернет-магазине и который весит в 5 раз больше, чем обычный MP3) и умение сводить треки.

Ещё я периодически ищу новые варианты аппаратуры для выступления. Иногда я добавляю к диджеингу ещё и виджеинг. То есть я одновременно свожу треки в Ableton’е и под них запускаю различные лупы (короткие видеоклипы) в Resolume (программа для видеоинсталляций).

— Какой свой сет ты сочтешь успешным, а какой — провальным?

D. V. : Всё зависит от количества людей и атмосферы. Чем лучше атмосфера, тем лучше заходит музыка. Если людям не весело, то даже самые крутые треки не зайдут. Так что не всё зависит от диджея. Многое зависит и от самих людей. Если большинство не в настроении, диджей может оказаться бессильным. И наоборот, если люди создадут атмосферу, то сами же потом будут от неё кайфовать, а музыка лишь усилит эффект.

— Существует ли какая-то система наказаний, штрафов?

D. V. : Пока ни у кого не возникало мысли меня штрафовать. Все рады, что я к ним приехал. Некоторые могут внезапно «заболеть». Но я так не делаю. Я ответственный человек и понимаю, что меня будут ждать мои слушатели.

— На что ты тратишь деньги?

D. V. : Я ничего не трачу. Я только вкладываю. В развитие и свои благотворительные проекты. Одежду, веганскую еду. Я не коплю, и обычно все деньги я сразу пускаю на полезные дела. А поездки и развлечения мне постоянно и так предлагают — бесплатно или бартером. Ещё иногда помогают моим проектам. Вот так выходит: ты помогаешь кому-то, кто-то помогает тебе. У веганов вообще всегда существует взаимовыручка. Деньги — всего лишь посредник. Когда ты известен и интересен людям, тебе везде рады. И готовы дать то, что тебе нужно. Так что деньгами я чаще помогаю другим, чем себе.

— Творческие планы?

D. V. : Я думаю, что я сделаю свою веганскую промо-группу, которая объединит в себе всех творческих, прогрессивных и идейных людей. Это будет лучшая промо-команда.

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