В Армении пройдут гастроли артистов ЦДРА

В частности, военнослужащим российской военной базы будет представлена концертная программа «Россия — священная наша держава!», включающую в себя песни патриотического и гражданского звучания.

Концертная бригада Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова , готовится выступить с концертной программой в Армении перед военнослужащими российской военной базы.

Графиком гастролей, которые пройдут с 10 по 12 августа, запланированы три концерта творческого коллектива.

Артисты прежде всего представят концертную программу «Россия — священная наша держава!», включающую в себя песни патриотического и гражданского звучания.

В ней прозвучат такие произведения, как «Матушка Россия», «Строители петровского флота», «Там вдали за рекой», фрагменты из классических произведений, а также лирические, эстрадные композиции.

Артисты балетной группы порадуют зрителей танцевально-хореографическими композициями разных жанров. По традиции завершит программу популярная песня на слова и музыку О. Газманова «Вперед, Россия!».

Помимо этого, военнослужащим военной базы творческий коллектив представит ряд концертных номеров, специально подготовленных для гастрольного тура в Республике Армении и отражающих национальный колорит братской южной страны.