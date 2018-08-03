Ещё
В Армении пройдут гастроли артистов ЦДРА
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Армении пройдут гастроли артистов ЦДРА 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, военнослужащим российской военной базы будет представлена концертная программа «Россия — священная наша держава!», включающую в себя песни патриотического и гражданского звучания.
Концертная бригада Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, готовится выступить с концертной программой в Армении перед военнослужащими российской военной базы.
Графиком гастролей, которые пройдут с 10 по 12 августа, запланированы три концерта творческого коллектива.
Артисты прежде всего представят концертную программу «Россия — священная наша держава!», включающую в себя песни патриотического и гражданского звучания.
В ней прозвучат такие произведения, как «Матушка Россия», «Строители петровского флота», «Там вдали за рекой», фрагменты из классических произведений, а также лирические, эстрадные композиции.
Артисты балетной группы порадуют зрителей танцевально-хореографическими композициями разных жанров. По традиции завершит программу популярная песня на слова и музыку О. Газманова «Вперед, Россия!».
Помимо этого, военнослужащим военной базы творческий коллектив представит ряд концертных номеров, специально подготовленных для гастрольного тура в Республике Армении и отражающих национальный колорит братской южной страны.
ТК «Звезда»: последние новости
Мария Захарова рассказала о благодарном поклоннике На полигоне Алабино в Доме дружбы с концертом выступили артисты ЦДРА Центральный военный оркестр Минобороны России покорил сердца финских зрителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в заслуженных советских картинах3
Что стало с артистами из «Бумера»2
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Названы самые раздражающие привычки туристов
Кто спас «Покровские ворота»5
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение