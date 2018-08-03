«НАШЕСТВИЕ» 2018 начинается!

В Большом Завидово стартует Главное Приключение Года!

То, что мы так ждали весь год, о чем говорили с друзьями и спорили в чатах с незнакомыми людьми, то, к чему так готовились, наконец-то наступило! Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» 2018 начинается, а вместе с ним приходит феерия эмоций, за которой в Тверскую область из года в год тянутся люди со всех уголков родины!

3 сцены, более 150 коллективов и 4320 минут отличной музыки; 4 зоны стоянок, 86 торговых точек и порядка 30 точек с сувенирной продукцией, 500 тон питьевой воды и продуктов питания, а также многое из того, что просто не сосчитать и не перечислить, ожидает гостей «Главного приключения года» 3, 4 и 5 августа!

Наши артисты основательно подготовились к 19-му «НАШЕСТВИЮ»: в торжественный год 20-летия радиостанции «НАШЕ Радио» музыканты исполнят свои лучшие песни, не раз бравшие вершины хит-парада «Чартова Дюжина». Открывает фестиваль в 17:00 неожиданный и эффектный сэт «NOIZE MC», вернувшегося на «Главное приключение года» спустя 5 лет, в коллаборации с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии.

«Это на самом деле был очень интересный опыт для всей команды. До этого мы уже играли вместе с оркестром, но там я участвовал один, без своей группы. Местные ребята играли на басу и барабанах, не было диджея, по сути. В этот раз мы все это спаяли с моей родной ритм-секцией. Мы отрепетировали 12 песен и скоро их представим на «НАШЕСТВИИ»!», — рассказал о своей подготовке Иван Алексеев («NOIZE MC»).

Дальше вы просто не сможете отойти от сцены, ведь до 23:30 на «Главной сцене» будут выступать «Ночные снайперы», «Сплин» и «LOUNA». Хэдлайнером пятницы станут «Кукрыниксы», чье историческое выступление подведет красивую финальную черту в истории группы.

А на сцене «НАШЕ 2.0» будет не менее жарко! «Stigmata» и «F. P. G», Гречка и Найк Борзов Глеб Самойлов с «The Matrixx» и «Чёрный вторник», и еще около 20 коллективов прокачают гостей не на шутку!

Для самых стойких и романтичных слушателей после окончания работы главной сцены прямо под августовскими звездами состоится показ спортивной драмы «Тренер» с Данилой Козловским в главной роли.

Подробности, расписание, меню и важная информация — на сайте nashestvie.ru