«Музыка для всех» стартует в Курске

По традиции музыканты и исполнители будут радовать курян своим искусством по субботам. В рамках проекта «Музыка для всех» пройдут четыре концерта. 4 августаКонцерт джаз-оркестра и солистов филармонии с дирижером Эдуардом Кальманом.

11 августаКонцерт оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана и солистов филармонии. Дирижёр — Эдуард Кальман.

18 августаКонцерт, посвящённый памяти народного артиста России Вадима Мулермана . Солисты филармонии исполнят популярные композиции из репертуара певца.

25 августаКонцерт симфонического оркестра и солистов филармонии с дирижером Юлией Жарковой.

Начало всех концертов в 18:00Где: Театральная площадь.

По материалам KurskTV.ru.