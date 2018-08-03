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«Музыка для всех» стартует в Курске
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«Музыка для всех» стартует в Курске 

Собака.ru 14 часов назад
Фото: Собака.ru
По традиции музыканты и исполнители будут радовать курян своим искусством по субботам. В рамках проекта «Музыка для всех» пройдут четыре концерта. 4 августаКонцерт джаз-оркестра и солистов филармонии с дирижером Эдуардом Кальманом.
11 августаКонцерт оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана и солистов филармонии. Дирижёр — Эдуард Кальман.
18 августаКонцерт, посвящённый памяти народного артиста России Вадима Мулермана. Солисты филармонии исполнят популярные композиции из репертуара певца.
25 августаКонцерт симфонического оркестра и солистов филармонии с дирижером Юлией Жарковой.
Начало всех концертов в 18:00Где: Театральная площадь.
По материалам KurskTV.ru.
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