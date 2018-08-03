Коллаба: Почему рэперы Pyrokinesis и Sted. d выступают вместе?

Однократные фиты больше не хайп — живущие в Петербурге физик-романтик Андрей Пирокинезис (аkа Pyrokinesis) и лирик-битмейкер Федор Логвинов (Sted. d) играют совместные сеты сумеречного хип-хопа (ближайший — на Rhymes Show 5 августа) и едут в тур по 23 городам.

О совместной работе

Sted. d: «С Андреем мы познакомились в Интернете — я сводил его треки. Потом сделали несколько совместных работ и решили выступать вместе: у нас похожая аудитория. Мы оба делаем грустный рэп: Pyrokinesis — более романтичный, я — злой и мрачный. В тексты друг друга мы не вмешиваемся, даже если что-то не нравится. А вот по музыкальной части советуемся, как сделать лучше».

Pyrokinesis: «Мы с Федором запрыгнули в уходящий поезд хайпа под эгидой рэпа, но в вышедшем три месяца назад альбоме Sted. d „PAINts“ и в моем „Корми демонов по расписанию“ его по минимуму».

О себе

Sted. d: «Я окончил в Иркутске университет с красным дипломом (изучал сначала конфликтологию, потом общую психологию), отдал его родителям и два года назад вместе со своей девушкой переехал в Петербург. В родном городе я работал звукорежиссером на радио, а во время учебы фрилансил — брал заказы на сведение. Я понимал, что мне этого хватает на жизнь, также будет и в Петербурге, а новых контактов и перспектив там больше. Перебравшись сюда, я познакомился с Михаилом Паньшиным , создателем паблика „Рифмы и Панчи“ во „ВКонтакте“. Он подсказал, что хорошо бы делать с кем-нибудь совместные концерты — так мы решили выступать с Андреем Пирокинезисом».

Pyrokinesis: «Я из Краснодара — учился там на физико-техническом факультете, писал работы в научные журналы и даже выиграл грант со своим проектом. Потом начало что-то получаться с музыкой, и я бросил науку — это такие области, которые невозможно совмещать, как бы ты ни хотел. Кстати, ирония в том, что у Федора более аналитический склад ума, хотя он по идее гуманитарий.

В Петербург я перебрался год назад. За это время город пытался меня убить различными способами, но у него не получилось — проверку я прошел. Петербург какое-то время испытывает меру твоей распущенности и принципы. Тот, кто не выдерживает этот экзамен, уезжает или спивается».

Про рэп Sted. d: «Я пишу биты, музыку, делаю оркестровые аранжировки. Всегда стараюсь включать живые инструменты — иначе нет энергии, все получается слишком синтезированным.

Мне правда кажется, что рэп — девиантная музыка протеста. Думаю, скоро вернется в моду рэпкор образца 2004-го. По-моему, стили все-таки цикличны. Например, сейчас все читают под прямую бочку (разновидность партий ударных инструментов, когда в большой барабан бьют на каждую долю — Прим.ред.) — она из каждого утюга играет: треки Элджея и его производных. А первым это делал Лок Дог. Что касается нашего стиля с Pyrokinesis, мы, наверное, альтернатива от мира хип-хопа».

Pyrokinesis: «Я начинал с рэпа, так как специального образования у меня нет (это сейчас уже кое-что умею), а он наиболее приближен к народу: поставил биты — и вот ты уже музыкант.

Наверное, рэп — это новый рок, так как он про бунтарей, но мне не кажется, что музыкальная мода циклична. Идея возвращения стилей связана с пелевинским мифом, что нельзя сказать ничего нового. Однако всегда находится тот, кто открывает свежие смыслы. Мне не кажется, что все наши треки грустные, хотя универсальный ответ, конечно, есть: какая жизнь, такая и музыка».