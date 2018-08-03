Ещё
Кристина Агилера о талантах сына
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Кристина Агилера о талантах сына 

Клео.Ру 13 часов назад
Фото: Клео.Ру
Кристина Агилера (Christina Aguilera) гордится своим сыном. И есть повод. Недавно она призналась, что ее музыкальный талант в полной мере передался ее сыну Максу, который демонстрирует явные способности к пению.
Гордая мама рассказала о способностях сына в Twitter, отвечая на вопросы поклонников. «Саммер Рейн знает какие-нибудь твои песни?» — спросил один из них. «Саммер и я предпочитаем петь диснеевские песни вместе, — ответила певица. — Но мой сын Макс действительно имеет удивительный голос, пусть и не любит показывать этого. Но я заставала его поющим „Марию“, и он удивительно попадает в ноты. У него действительно есть талант к этому».
Речь идет о песне «Мария» с нового альбома певицы Liberation.
В четверг в продаже появился новый выпуск Harper’s Bazaar, на обложке которого Кристина появилась со своей дочерью Саммер, которой исполнится 4 года в следующем месяце, и десятилетним Максом. «Мне нравится быть мамой-медведицей и воплощать собой поддержку, силу и безопасность для моих детей, — признается певица. — Это самая важная работа, какая у меня есть».
В июне певица сказала изданию PEOPLE, что она снова собирается в тур впервые за десять лет. «Я очень взволнована, — сказала она о своем возвращении к музыке. — Я снова чувствую себя артистом. Это то, что мне было нужно долгое время. У меня нет никаких особых ожиданий».
Кристина выпустила свой альбом Lotus еще в 2012 году, но не смогла отправиться в тур, потому что оставалась с детьми. «Мои дети превыше всего», — сказала она. Отцом ее дочери является Мэтт Ратлер, а сына — бывший муж Джордан Братман. На время тура сын останется с отцом в Лос-Анджелесе, где, как говорит певица, сможет сосредоточиться на школе, а Саммер отправится вместе с мамой в тур. «Так она сможет научиться тому, как смотреть на жизнь с другой стороны», — говорит певица.
Клео.Ру: последние новости
Новый дуэт: Джада Пинкетт-Смит работает с дочерью Робби Уильямс: «Я люблю Россию» Новости. "Трансформеры-3" заработали миллиард долларов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в заслуженных советских картинах3
Что стало с артистами из «Бумера»2
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Названы самые раздражающие привычки туристов
Кто спас «Покровские ворота»5
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение