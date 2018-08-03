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В Парке Победы в Волгограде выступит духовой оркестр
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В Парке Победы в Волгограде выступит духовой оркестр 

АиФ Волгоград 13 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
4 августа в амфитеатре Парка Победы у стадиона «Волгоград Арена» пройдет концерт муниципального духового оркестра.
Как сообщает пресс-служба мэрии, МУК «Волгоградконцерт» сыграет классические произведения и русские народные мелодии, которые полюбились зарубежным болельщикам во время ЧМ-2018, а также композиции на спортивную тематику.
Выступление пройдет с 18:00 до 19:00.
Напомним, все лето 2018 года в новом парке у стадиона проходят развлекательные мероприятия. Перед волгоградцами выступали духовой оркестр, камерный ансамбль «Синий троллейбус», ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ», оркестр «Комбо-джаз-бенд», ансамбль старинной музыки «Конкордия», солисты МУК «Волгоградконцерт» и волгоградские поп— и рок-группы. Открытые концерты в амфитеатре парка напротив стадиона будут проходить до конца лета каждые субботу и воскресенье. Вход свободный.
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