В Парке Победы в Волгограде выступит духовой оркестр

4 августа в амфитеатре Парка Победы у стадиона «Волгоград Арена» пройдет концерт муниципального духового оркестра.

Как сообщает пресс-служба мэрии, МУК «Волгоградконцерт» сыграет классические произведения и русские народные мелодии, которые полюбились зарубежным болельщикам во время ЧМ-2018, а также композиции на спортивную тематику.

Выступление пройдет с 18:00 до 19:00.

Напомним, все лето 2018 года в новом парке у стадиона проходят развлекательные мероприятия. Перед волгоградцами выступали духовой оркестр, камерный ансамбль «Синий троллейбус», ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ», оркестр «Комбо-джаз-бенд», ансамбль старинной музыки «Конкордия», солисты МУК «Волгоградконцерт» и волгоградские поп— и рок-группы. Открытые концерты в амфитеатре парка напротив стадиона будут проходить до конца лета каждые субботу и воскресенье. Вход свободный.