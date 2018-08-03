Выиграй билеты на самую необычную площадку этого лета

Самая необычная площадка этого лета — «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» — объявила программу на август. Зрителей ждёт джазовый уикенд, ночь одноактных балетов, выступление неистовых датчан Brothers Moving и многое другое!

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Сцена на воде ВДНХ умеет удивлять. Второй год подряд организаторы предлагают своим зрителям эклектичную программу, в которой рок, например, может легко уживаться с балетом.

11 августа здесь выступят бывшие уличные герои, билеты на чьи концерты теперь раскупаются за рекордно короткие сроки. Сегодня Brothers Moving — одно из главных открытий датской сцены. Они пришли к нам из Сети — широкую известность музыкантам принесли видеоролики, снятые прохожими на телефон. Две акустические гитары, бас, кахон и сильный хриплый вокал — таким минимальным составом Brothers Moving с легкостью покоряют любую аудиторию.

Brothers Moving // фото: Nadia Itani

18 и 19 августа зрителей ждет джазовый weekend. В субботу лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров с участниками своего проекта Optimystica Orchestra, переодевшись в строгие костюмы, исполнят высококлассную эстрадную музыку в диапазоне от ска до джаза и босановы. А 19 августа звезда российской джазовой сцены Саша Машин представит здесь музыку со своего свежеизданного альбома «Outsidethebox». Вместе с ним на сцену выйдет выдающийся итальянский саксофонист Rosario Giuliani (Розарио Джулиани), выпустивший более 30 альбомов как в качестве приглашенного музыканта, так и бэнд-лидера.

24 августа пройдет ставшая уже традиционной «Ночь одноактных балетов» — совместный проект ВДНХ и театра «Балет Москва». Артисты представят балет «Три поэмы», который посвящен движению как основополагающему выразительному средству. Отбросив сюжет, сложные декорации и пышные костюмы, хореограф Кирилл Радеев следует за музыкой и использует тело танцовщика в качестве главного инструмента, камертона и проводника образов, заложенных в произведении композитора.

После антракта зрители увидят «Транскрипцию цвета» — новый спектакль театра «Балет Москва» и международной творческой команды. На создание балета хореографа Хуанхо Аркеса и драматурга Фабьен Вегт вдохновила картина «Конструкция А II» известного венгерского художника-авангардиста, скульптора и фотографа, педагога баухауса Ласло Мохой-Надя и музыка композитора-минималиста Джона Адамса