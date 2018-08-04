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Группа «Пикник» привезла в Большое Завидово «неонового рыцаря»
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Группа «Пикник» привезла в Большое Завидово «неонового рыцаря» 

Национальная Служба Новостей 4 августа 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» прошла пресс-конференция группы «Пикник»
На Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» вместе с группой «Пикник» выступят новые персонажи. Об этом в пресс-центре НСН на поле фестиваля рассказал лидер и вокалист группы Эдмунд Шклярский.
«Будут новые персонажи. Это «Неоновый рыцарь», если что-то говорит это слово. И второй — человек-флейтист, похожий на очень известного флейтиста», — сообщил музыкант.
Ранее группа «План Ломоносова», которая выступит на сцене «НАШЕ 2.0», рассказала о своей программе выступления.
Напомним, фестиваль в Большом Завидове проходит с 3 по 5 августа. На трех сценах «НАШЕСТВИЯ-2018» выступят более 150 музыкантов. Вечером 4 августа на Главную сцену выйдут «Алиса», «Наив», «Секрет», «Пикник». Сцена «НАШЕ 2.0» готовит выступления групп «Бригадный подряд», «План Ломоносова», «Нервы» и других музыкантов. А на сцене «Высоцкий» с 4 по 5 августа выступают молодые исполнители-полуфиналисты музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».
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