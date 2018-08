ТЦ «Авиапарк» примет участие в главном музыкальном фестивале Москвы

Пикник «Афиши» — главный музыкальный фестиваль Москвы — пройдет в Коломенском 4 августа. ТЦ «Авиапарк» как официальный партнер фестиваля представит музыкальную сцену и развлекательные площадки.

— Беззаботное настроение, легкость и безмятежность на сцене AIR STAGE by АВИАПАРК обеспечат канадский софт-поп от Rhye и чувственный электропоп бельгийцев из группы Oscar and the Wolf, сканди-поп от Anna of the North и выдержанный шведский фолк от SKOTT. За бунтарский дух 70-х отвечает гаражная панк-группа Amyl & The Sniffers из самого сердца Мельбурна, — рассказал представитель пресс-службы ТЦ Артем Донских.

Помимо музыки гостей ждут гастрономическая программа, дизайн-маркет и миллион развлечений от настольных игр до современного искусства.

Начало в 12.00. (еп)