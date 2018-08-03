Ещё
ТЦ «Авиапарк» примет участие в главном музыкальном фестивале Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

ТЦ «Авиапарк» примет участие в главном музыкальном фестивале Москвы 

Управа района Хорошевский города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Пикник «Афиши» — главный музыкальный фестиваль Москвы — пройдет в Коломенском 4 августа. ТЦ «Авиапарк» как официальный партнер фестиваля представит музыкальную сцену и развлекательные площадки.
— Беззаботное настроение, легкость и безмятежность на сцене AIR STAGE by АВИАПАРК обеспечат канадский софт-поп от Rhye и чувственный электропоп бельгийцев из группы Oscar and the Wolf, сканди-поп от Anna of the North и выдержанный шведский фолк от SKOTT. За бунтарский дух 70-х отвечает гаражная панк-группа Amyl & The Sniffers из самого сердца Мельбурна, — рассказал представитель пресс-службы ТЦ Артем Донских.
Помимо музыки гостей ждут гастрономическая программа, дизайн-маркет и миллион развлечений от настольных игр до современного искусства.
Начало в 12.00. (еп)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
В библиотеке на Куусинена открылась выставка картин Киноклуб в проезде Аэропорта откроет свои двери 9 августа В Хорошевском обсудили работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в заслуженных советских картинах3
Что стало с артистами из «Бумера»2
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Названы самые раздражающие привычки туристов
Кто спас «Покровские ворота»5
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение