«Ночные снайперы» отметят юбилей в «Олимпийском»

4 ноября в «Олимпийском» состоится большой концерт группы «Ночные снайперы», посвященный 25-летию коллектива.

По словам Дианы Арбениной, сейчас все ее мысли только о предстоящем мероприятии. Певица отмечает, что для своих поклонников группа готовит грандиозное и очень сложное шоу, требующее постоянного внимания и контроля. Приходится прилагать огромные усилия, но Диана уверена, что это того стоит.

Ради большого концерта Арбенина даже решила отложить выпуск нового альбома, который музыканты планировали записать к юбилею группы. Но порадовать фанатов очередным диском певица обещает в самое ближайшее время, тем более, что материала накопилось уже достаточно много.

Пока же поклонники «Ночных снайперов» с нетерпением ждут юбилейного концерта, на котором Арбенина обещала исполнить самые известные и любимые хиты группы, созданные за четверть века музыкальной деятельности.