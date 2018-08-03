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«Ночные снайперы» отметят юбилей в «Олимпийском»
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«Ночные снайперы» отметят юбилей в «Олимпийском» 

Рамблер 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
4 ноября в «Олимпийском» состоится большой концерт группы «Ночные снайперы», посвященный 25-летию коллектива.
По словам Дианы Арбениной, сейчас все ее мысли только о предстоящем мероприятии. Певица отмечает, что для своих поклонников группа готовит грандиозное и очень сложное шоу, требующее постоянного внимания и контроля. Приходится прилагать огромные усилия, но Диана уверена, что это того стоит.
Ради большого концерта Арбенина даже решила отложить выпуск нового альбома, который музыканты планировали записать к юбилею группы. Но порадовать фанатов очередным диском певица обещает в самое ближайшее время, тем более, что материала накопилось уже достаточно много.
Пока же поклонники «Ночных снайперов» с нетерпением ждут юбилейного концерта, на котором Арбенина обещала исполнить самые известные и любимые хиты группы, созданные за четверть века музыкальной деятельности.
В "Олимпийском" я буду играть хиты. Согласитесь, было бы странно на юбилейном концерте выдать 25 новых песен,
— цитирует Диану Metronews.
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