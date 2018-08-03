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Пресс-конференция Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»
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Пресс-конференция Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» 

Национальная Служба Новостей 12 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пресс-конференция группы «Ночные снайперы».
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» началась пресс-конференция одного из самых ожидаемых коллективов фестиваля — группы «Ночные Снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Музыканты поделятся своими впечатлениями от Главного События Года, а также ответят на вопросы журналистов.
Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.
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