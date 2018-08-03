Лидеру группы Metallica Джеймсу Хетфилду — 55

Лидеру знаменитой рок-группы Metallica Джеймсу Хетфилду исполнилось 55 лет, сообщает телеканал «МИР 24».

Лиричным Хетфилд был не всегда. Начинала Metallica с тяжелых и скоростных рок-боевиков. 35 лет назад она стала четвертой по счету группой музыканта и единственной успешной. За всю карьеру Metallica продала более 110 миллионов экземпляров альбомов.

Изначально Хетфилд планировал быть в группе лишь вокалистом, однако все же взял в руки гитару. И не зря. Спустя 30 лет журнал Rolling Stone включил его в сотню величайших рок-гитаристов.

Он настоящий экстремал не только в музыке, но и в жизни. Увлекается катанием на скейте и сноуборде, охотой и водными лыжами. Искатель приключений часто получал травмы: дважды ломал руку, катаясь на доске, а однажды заработал сильные ожоги от пиротехники на собственном концерте. Выпивал Хетфилд в свое время тоже экстремально. К счастью для поклонников, бросил в 40 лет после долгой реабилитации. Теперь в приоритете — музыка и семья. Рокер женат более 20 лет и воспитывает троих детей.