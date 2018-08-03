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Шакира впервые за восемь лет выступит в США
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Шакира впервые за восемь лет выступит в США 

News.ru 11 часов назад
Легенда латиноамериканской музыки Шакира начинает свой концертный тур по Америке. Колумбийская певица решила выступить в США впервые после восьмилетнего перерыва.
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