Оперная дива Серап Чифтчи даст три концерта на Втором фестивале Турции в Москве

Меццо-сопрано Серап Чифтчи, звезда Государственного театра оперы и балета Анталии, вновь выступит в Москве на Фестивале Турции. Обладая голосом редкой красоты, она в равной степени прекрасно исполняет классический репертуар и национальную музыку, благодаря чему стала олицетворением многоликой культуры своей страны для слушателей в самых разных уголках мира. По приглашению высоких официальных лиц она регулярно принимает участие в крупных мероприятиях в Турции и за ее пределами: в США, Австрии, Омане, странах Латинской Америки и многих других.

На фестивале в Москве этим летом Серап Чифтчи в сопровождении ее ансамбля можно будет услышать каждый день на Главной сцене. Выступления состоятся 10 августа в 20:00, 11 августа в 19:00 и 12 августа в 17:30.

Перед своим визитом в Россию певица призналась: «Для меня радость и честь познакомить российских зрителей с богатейшей турецкой культурой. Я выступала на фестивале в прошлом году. Это был мой первый визит в Россию, и этот опыт стал необыкновенно волнующим для всех нас — участников, организаторов. Фестиваль произвел сильнейшее впечатление, интерес к турецким артистам был огромный — нас отлично встретили! Я очень рада, что смогла ощутить теплоту и энтузиазм русских слушателей. На втором фестивале я исполню популярные арии, неаполитанские песни, фольклорные композиции, а также несколько песен на турецком языке. А еще я собираюсь спеть несколько русских песен. Но какие именно, пока не скажу — это будет сюрприз».

Серап Чифтчи родилась в Измире, профессиональное музыкальное образование получила в Государственной консерватории Измира на кафедре оперного пения и театрального искусства в классе одного из самых выдающихся турецких оперных певцов, профессора Севды Айдан. В 1998 году она начала карьеру в оперном театре Джемаля Решита Рея в Стамбуле, а спустя год продолжила восхождение к оперному олимпу в Государственном театре оперы и балета Анталии, где работает по сей день. В ее репертуаре ведущие партии в таких операх, как «Кармен» Бизе, «Сельская честь» Масканьи, «Русалка» Дворжака, «Трубадур» и «Травиата» Верди, и многих других.

В обширном концертном репертуаре Серап Чифтчи — классические арии от барокко до романтизма, турецкие народные песни, популярная музыка и даже джаз. Она с легкостью меняет амплуа, ее роскошный голос прекрасно сочетается с симфоническим оркестром, а в выступлениях с национальными ансамблями приобретает колоритные оттенки, которые живо передают притягательные красоты музыки родной страны певицы.

Поддерживать прекрасную форму, чтобы выступать в столь разных амплуа, Серап Чифтчи позволяют постоянные занятия. Она регулярно участвует в мастер-классах известных итальянских и австрийских оперных школ, в частности совершенствовала оперный вокал на мастер-классах в Венской музыкальной академии в Лилиенфельде (Австрия) и принимала участие в мастер-классе всемирно известного итальянского тенора Винченцо Ла Сколы.

Певица ведет активную гастрольную деятельность в Европе, США и Латинской Америке. Выступает сольно и дает совместные концерты с другими звездами. На Фестивале Турции в Москве Серап Чифтчи выступит вместе с оперными тенорами Большого театра России.

10–12 августа 2018 г. 12:00–21:00 Парк «Красная Пресня» м. Выставочная / м. Улица 1905 года, ул. Мантулинская, д. 5 Вход свободный.

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