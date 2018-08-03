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Junkyard Storytellaz анонсировали новый альбом
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Junkyard Storytellaz анонсировали новый альбом 

Собака.ru 9 часов назад
Фото: Собака.ru
Петербургская «Dirty Soul» группа Junkyard Storytellaz анонсировала новый альбом Straight in my vein. По словам участника группы Сэма Моргунова: «Многие заинтригованы феноменом ансамбля джанкярд сторитэллаз. Так вот — на Straight in my vein сконцентрировано то самое бешеное звучание, которое и есть мы. Я считаю, что у этого нет аналогий на современной отечественной сцене».
Музыканты также отыграют концерты в Петербурге и Москве 4 и 11 августа. Выступления носят название «Рождественские», а в поддержку мини тура фанк-квинтет подготовил промо ролик с известным артистом и режиссером театра Джулиано Ди Капуа. Ранее, мы освещали дебютную полноформатную пластинку Junkyard Storytellaz — «Golden Guillotine» представленную 2 мая в Эрарте.
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