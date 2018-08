Junkyard Storytellaz анонсировали новый альбом

Петербургская «Dirty Soul» группа Junkyard Storytellaz анонсировала новый альбом Straight in my vein. По словам участника группы Сэма Моргунова: «Многие заинтригованы феноменом ансамбля джанкярд сторитэллаз. Так вот — на Straight in my vein сконцентрировано то самое бешеное звучание, которое и есть мы. Я считаю, что у этого нет аналогий на современной отечественной сцене».

Музыканты также отыграют концерты в Петербурге и Москве 4 и 11 августа. Выступления носят название «Рождественские», а в поддержку мини тура фанк-квинтет подготовил промо ролик с известным артистом и режиссером театра Джулиано Ди Капуа. Ранее, мы освещали дебютную полноформатную пластинку Junkyard Storytellaz — «Golden Guillotine» представленную 2 мая в Эрарте.

