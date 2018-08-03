Музыканты из восьми стран съехались на XIII фестиваль «Калининград Сити Джаз»

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. / ТАСС /. Международный фестиваль «Калининград Сити Джаз» открылся в пятницу вечером в Калининграде. Трехдневный музыкальный марафон, главной концертной площадкой которого стала открытая сцена Летнего театра в Центральном парке культуры и отдыха, собрал коллективы и солистов из восьми стран Европы, Ближнего Востока и Америки, сообщила ТАСС пресс-секретарь музыкального праздника Светлана Колбанева.

"Тринадцатый Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз», включенный в 2018 году федеральным аналитическим агентством «ТурСтар» в десятку лучших open air-мероприятий страны, представляет зрителям музыкантов из России, Венгрии, США, Италии, Польши, Израиля, Швеции и Германии", — сказала она.

Первый день фестиваля традиционно открыли местные джазмены, на этот раз почетная миссия первыми выйти на сцену Летнего театра выпала KGD Music College Band — эстрадно-джазовому оркестру студентов музыкального колледжа имени С. В. Рахманинова. «Джазовое настроение они передали в этот вечер своим коллегам из Венгрии и США — Silhouette and VINX, а те — итальянской группе Rumba de Bodas, с ее зажигательным миксом из латиноамериканской румбы, фанка и свинга», — сказала Колбанева.

Фестиваль подарит своим зрителям встречи с Karol Big Band из Польши — лауреатами множества музыкальных и специализированных джазовых конкурсов, с мировыми звездами джаза, c культовым саксофонистом из США Дэвидом Мюрреем, американским же пианистом и композитором Лафайетом Гилкристом, с израильской звездой с эфиопскими корнями певицей Эстер Радой, другими коллективами и солистами.

Хедлайнером заключительного, воскресного дня фестиваля станет российская группа Therr Maitz. «Это — одна из главных сенсаций в российской музыке последних лет. Основатель и лидер группы, певец и композитор Антон Беляев смог сломать стереотипы современного шоу-бизнеса. За последние два года Therr Maitz посетила более 150 городов, концерты группы проходят при переполненных залах», — сказала пресс-секретарь фестиваля.

По словам Колбаневой, уже во время предварительной продажи были раскуплены все билеты. Аншлаг — одно из доказательств популярности фестиваля «Калининград Сити Джаз», причем не только среди жителей региона. «Судя по активности онлайн-продаж, в числе тысяч зрителей концертов будет немало жителей других регионов нашей стран, а также из государств Европы, которые специально приезжают на наш фестиваль», — отметила собеседница. За три дня на фестивале ожидается более 10 тыс. посетителей.