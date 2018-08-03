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Глеб Самойлов: Черный маникюр уже не в моде
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Глеб Самойлов: Черный маникюр уже не в моде 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Лидер группы The Matrix рассказал НСН, почему невозможно вернуть хорошие отношения с братом Вадимом Самойловым. Глеб Самойлов, лидер группы The Matrix, на пресс-конференции НСН перед выступлением на фестивале «Нашествие» признался, что не слышал песню Киркорова «Цвет настроения — синий». Но уверил журналистов, что его любимый цвет — черный — поглотит любой другой. — До выступления не могу говорить о фестивале, мне нужно видеть глаза зрителей. Я заснул, когда сел в машину, открыл глаза — уже на фестивальной поляне». — Какой самый дурацкий журналистский вопрос Вам задавали? — Например, этот. Понимаете, общение с прессой — это всегда обязаловка. И вопросы задают разные, но самые интересные, когда человек слышал мои песни, и что-то не понял, просит ему объяснить. Такое общение я люблю! — Одно время Вы красили ногти черным лаком, сейчас приехали без маникюра. С чем это связано? — Время черного маникюра уже прошло. Потом у меня были ногти стального цвета, потом — красного, потом — стального, потом опять черного. Сейчас всё это уже в прошлом. — К слову, про цвет. У Филиппа Киркорова есть песня «Цвет настроения — синий». А у вас какого цвета настроение?
— Какая песня?! Не слышал. Мой цвет — чёрный…Он все поглощает. И Киркорова — тоже. Но мне эта тема неинтересна.
— Те, кто любил «Агату Кристи», ждут Вашего воссоединения с братом Вадимом… — Ну и дураки! Он — вор, значит и те, кто этого ждут — тоже дураки. Он украл моё творчество, выдал мои песни за песни Саши Козлова. Суд это доказал. И общения мое с Вадимом Самойловым, таким, каким оно было в далёком 95-м, уже невозможно. — 4 августа у Вас день рождения. Группа The Matrix что-то уже подарила? — Я не отмечаю в этом году день рождения, пока ничего не подарили. Пожалуй, возьму деньгами.
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