Фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус» прошёл во Владивостоке

В этот вечер на сцену амфитеатра вышли более 50 исполнителей.

3 августа, во Владивостоке на Спортивной набережной большим гала-концертом завершился фестиваль «Парус», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Большой и яркий концерт стал настоящим праздником для жителей и гостей горда в этот теплый пятничный вечер.

Сотни жителей и гостей города стали его зрителями, наслаждаясь прекрасным исполнением известных с детства композиций, стихами, музыкой, ярким сценическим оформлением всех концертных номеров. Здесь прозвучали и драматические, и юмористические композиции, среди которых, конечно, и «Кони привередливые», и «Почему аборигены съели Кука», «Скалолазка», «Корабли постоят» и многие другие.

В этот вечер на сцену амфитеатра вышли более 50 исполнителей, среди которых — взрослые, и дети, сольные исполнители и коллективы, люди разных профессий. Всех их объединила любовь к глубокому поэтическому слову великого поэта и артиста, а также желание поучаствовать и внести свой вклад в культурную жизнь города.

В начале концерта каждый из его участников сказал, что для него значит творчество Высоцкого: это правда и прямота, это поэзия — до боли, до дрожи, стихия, удивительно пронзительные слова и свобода слова… Поэт действительно объединяет разные поколения граждан одной страны, он всегда актуален, и каждый может найти в нем что-то близкое своим мыслям.

Участниками гала-концерта стали все, кто подал свои заявки на конкурс — в ходе отборочного этапа жюри приняло решение дать шанс выступить каждому, кто заявился и захотел поделиться своим творчеством. При этом все участники прошли серьезный подготовительный этап: все они вечерами, после работы, приходили на репетиции, где с ними работали специалисты сценического мастерства, вокала, режиссер-постановщик. И все они смогли почувствовать себя настоящими артистами. В итоге получился настоящий яркий концерт — с участием не только конкурсантов, но и профессиональных хореографических коллективов, музыкантов и эстрадного оркестра МГУ им. Невельского.

«Такого рода фестивали — прекрасная площадка для пробы сил обычных людей, увлеченных творчеством. Кроме того — именно так формируется городское сообщество. И исполнители, и зрители собрались здесь и вновь увидели, как много во Владивостоке талантливых людей, — поделился впечатлениями житель города, предприниматель Алексей Жданов . — Кстати, в этом фестивале участвует мой коллега: я увидел объявление и предложил ему поучаствовать».

Победителей и лауреатов конкурса определяло авторитетное жюри, среди которых художественный руководитель фестиваля, актер театра и кино Виктор Галкин , и.о. начальника управления культуры администрации Владивостока Татьяна Баринова , генеральный директор продюсерского центра VIVID ARTS Виктория Грибанова, директор Молодежного ресурсного центра Андрей Волков , лауреат международных конкурсов, педагог по вокалу, певица, автор и исполнитель песен Ляля Алексакова, автор и исполнитель песен, солист барабанного шоу Catchers Groove Михаил Курлыков и другие.

К слову, пока работало жюри, группа Catchers Groove подарила зрителям прекрасное шоу.

По решению жюри обладателем Гран-при фестиваля «Парус» и премии 30 тысяч рублей стал школьник Матвей Макаров за исполнение песни «Прерванный полет». Также названы лауреаты фестивал, ими стали Валерий Кузьмичев, Андрей Присяжнюк и другие.

Фестиваль «Парус» организован администрацией Владивостока и прошел в городе уже в третий раз.

Марина Ивлева, пресс-служба администрации Владивостока Видео — Пётр Езута