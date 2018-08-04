Было — стало: как изменился за 30 лет и в чем остался верен себе нестареющий Дмитрий Маликов

48-летний эстрадный певец и продюсер Дмитрий Маликов не покидает российскую сцену уже ровно 30 лет.

Дмитрий Маликов стал популярен в одночасье в 1988 году: песни «Ты моей никогда не будешь» и «До завтра» распевал весь Союз, а после — постсоветское пространство. Молодой и суперсимпатичный парень с фирменной гривой волос уже через два года впервые собрал «Олимпийский».

С распадом Союза Маликов в прошлое не ушел — он продолжал петь, писать музыку, записывать альбомы, позже — бесплатно обучать детей музыке на мастер-классах, а еще — поддерживать себя в великолепной форме, чтобы сейчас мочь радовать тебя горячими снимками в Instagram.

Безусловно, одиночество Дмитрию Маликову не грозило. После гражданского брака с певицей Натальей Ветлицкой он встретил любовь на всю жизнь — Елену Изаксон. Познакомившись в 1992 году, они не расставались. В 2000 году Елена, у которой уже была дочь от первого брака Ольга, родила Маликову первого ребенка — Стефанию Маликову , а в начале января у пары родился и долгожданный сын Марк — посредством суррогатной матери.

Дмитрий Маликов давно восхищал поклонников и не только тем, что практически не меняется, оставаясь привлекательным и пышноволосым, как в 20 лет, однако одну трансформацию, произошедшую с певцом в последние годы, проглядеть невозможно — Маликов вышел в соцсети, и стало очевидно, что он не только красавчик, но и весельчак.

Дмитрий Маликов легко общается с фанатами в соцсетях, подначивает их и остается «на волне», записывая совместные проекты то с Хованским, то с Витей АК. Если в начале карьеры его лирический герой был чистым романтиком, то сейчас в нем через край здоровой иронии.

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Фото: Instagram, Global Look Press / Дарья Орлова