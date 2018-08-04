Ещё
Было — стало: как изменился за 30 лет и в чем остался верен себе нестареющий Дмитрий Маликов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Было — стало: как изменился за 30 лет и в чем остался верен себе нестареющий Дмитрий Маликов 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
48-летний эстрадный певец и продюсер Дмитрий Маликов не покидает российскую сцену уже ровно 30 лет.
Дмитрий Маликов стал популярен в одночасье в 1988 году: песни «Ты моей никогда не будешь» и «До завтра» распевал весь Союз, а после — постсоветское пространство. Молодой и суперсимпатичный парень с фирменной гривой волос уже через два года впервые собрал «Олимпийский».
С распадом Союза Маликов в прошлое не ушел — он продолжал петь, писать музыку, записывать альбомы, позже — бесплатно обучать детей музыке на мастер-классах, а еще — поддерживать себя в великолепной форме, чтобы сейчас мочь радовать тебя горячими снимками в Instagram.
Безусловно, одиночество Дмитрию Маликову не грозило. После гражданского брака с певицей Натальей Ветлицкой он встретил любовь на всю жизнь — Елену Изаксон. Познакомившись в 1992 году, они не расставались. В 2000 году Елена, у которой уже была дочь от первого брака Ольга, родила Маликову первого ребенка — Стефанию Маликову, а в начале января у пары родился и долгожданный сын Марк — посредством суррогатной матери.
Дмитрий Маликов давно восхищал поклонников и не только тем, что практически не меняется, оставаясь привлекательным и пышноволосым, как в 20 лет, однако одну трансформацию, произошедшую с певцом в последние годы, проглядеть невозможно — Маликов вышел в соцсети, и стало очевидно, что он не только красавчик, но и весельчак.
Дмитрий Маликов легко общается с фанатами в соцсетях, подначивает их и остается «на волне», записывая совместные проекты то с Хованским, то с Витей АК. Если в начале карьеры его лирический герой был чистым романтиком, то сейчас в нем через край здоровой иронии.
А ты подписана на Twitter Дмитрия Маликова?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото: Instagram, Global Look Press / Дарья Орлова
WMJ.ru: последние новости
Экс-участницы шоу «Холостяк» Короткова, Самохина и Смирнова встретились на музыкальном фестивале Звезда шоу «ПЕСНИ» Кристина Кошелева показала дикие страдания и слезы из-за несчастливого романа Голый беременный живот, каскад секси-образов и поцелуи: Ханна показала страсть под жарким солнцем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в заслуженных советских картинах3
Что стало с артистами из «Бумера»2
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Названы самые раздражающие привычки туристов
Кто спас «Покровские ворота»5
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение