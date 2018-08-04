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Зейн представил сингл «Too Much» с Тимбалэндом
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Зейн представил сингл «Too Much» с Тимбалэндом 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Британский певец Зейн Малик выпустил свой новый сингл «Too Much», записанный совместно с американским рэпером Тимбалэндом. Трек станет частью второго студийного альбома, релиз которого состоится, вероятно, в 2019 году. В поддержку новой пластинки Зейн уже выпустил пятую песню: до этого вышел хит «Dusk Till Down» с певицей Сией, треки «Let Me», «Entertainer» и «Sour Diese» и все с музыкальными видео. Первый студийный альбом «Mind Of Mine» экс-участника бойс-бенда One Direction вышел в марте 2016 года, лид-сингл «Pillowtalk» был выпущен 29 января 2016 года вместе с видеоклипом и был положительно оценён музыкальными критиками. Второй сингл — «Like I Would» был выпущен 10 марта 2016 года. В поддержку альбома было выпущено два промо-сингла — «iT's YoU» (в том числе и клип) и «Befour».
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