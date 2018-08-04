«А тут — шершавые, искренние, настоящие»

«А тут — шершавые, искренние, настоящие»В соцсетях разразился музыкальный скандал. Земфира на своей страничке жёстко прошлась по свежеиспечённым звёздочкам шоу-бизнеса — певицах Гречке и Монеточке. Одной она пеняла за слабые песни и ужасный внешний вид, другой — за «омерзительный» голос.

Поклонники Земфиры с готовностью поддержали её. А фанаты Гречки с Монеточкой заподозрили, что она просто завидует популярности молодых певиц и пытается привлечь к себе внимание.

Надо признать, что стремительное восхождение не обладающих блестящим вокалом исполнительниц, с довольно бесхитростными текстами, стало неожиданностью для многих. Как такое стало возможно и почему? Об этом мы побеседовали с известным музыкальным критиком Вадимом ПОНОМАРЁВЫМ.

— Вадим, о чём, на ваш взгляд, говорит стремительное восхождение этих двух певиц? Вчера ещё никто не подозревал об их существовании, а сегодня их уже вовсю обсуждают. Причём даже такие знаменитости, как Земфира.

— Мне кажется, градус дискуссии по теме Земфиры и ее высказываний о Гречке и Монеточке явно завышен. Более того, чуть ли не из постов Земфиры многие из тех, кто не следит за современной поп-музыкой, узнали о существовании этих певиц.

Их восхождение говорит и о музыке, и о состоянии общества.

Если же по сути, то между Гречкой и Монеточкой только одно общее — отсутствие музыкального образования и профессионализма. В остальном они очень разные.

Гречка — еще один клон Земфиры (уж сколько их было). Монеточка же — типичная поющая поэтесса, у нее акцент на тексты, и тексты весьма насыщенные и плотные. Музыку Монеточка не слышит, вряд ли у нее даже есть слух, но у нее подача именно поэтическая — именно так манерно множество поэтесс читают свои стихи. А она не читает, а пропевает, столь же манерно. Именно поэтому феномен Монеточки вполне может задержаться — у нас любят песни за тексты, а не за музыку.

— Некоторые объясняют успех Гречки и Монеточки их примитивностью, которая сегодня так востребована у публики. Не случайно даже Ольга Бузова вырвалась в эстрадные звёзды…

— Поколению 14-20 лет нужны новые герои. За пределами рэп-культуры Монеточка и Гречка оказались самыми внятными, способными вызвать любовь у подростков. Обычные поп-герои вроде Алексеева, Дорна, Времени и Стекла, даже Бузовой — они чересчур приглаженные, прилизанные, гламурные, далекие от реальной жизни реальных детей. А тут — шершавые, искренние, настоящие. И это зацепило. Почему бы и нет? Даже если через год их забудут — они вскрыли реальные потребности в честном (пусть и наивном) высказывании на сцене.

Бузова в этом ряду выглядит явно ряженой фигурой, но надо понимать, что выросло целое поколение на порно-шоу «Дом-2». И если спрашивать, для кого поет Ольга Бузова — то для них, для тех, кто регулярно это смотрит. Она сделала продукт для этого довольно широкого среза, плюс смогла обаять мастодонтов вроде Киркорова, и те дали ей место подле себя. Бузова сильно старше тех, для кого поет. Пока это не проблема, но через лет пять станет огромной проблемой для нее — новые подросшие дети ее не примут, а другой новой аудитории у нее нет, у своего поколения она вызывает яростное отторжение. И все будет зависеть от того, как именно ей удастся «повзрослеть». — Но всё равно большинство сегодняшних исполнителей не могут похвастаться ни вокальными данными, ни интересной музыкой. Почему в последнее время не видно каких-то ярких открытий, какими в своё время стали, например, «Мумий Тролль» или та же Земфира.

— Сегодня на эстраде гораздо более здоровая ситуация, чем была еще лет десять назад, когда всё решали две радиостанции и пять продюсеров. Сегодня мы видим здоровую конкуренцию. Появляются новые артисты, добиваются такого спроса, что ездят в полноценные туры по стране.

Что касается качества музыки этих новых звёзд, то всё неоднозначно. Технически музыка стала более совершенной, а вот профессиональных вокалистов среди новых имен нет. Скорее, работает принцип «я такой же, как и вы»: артисты завоевывают публику тем, что звучат и выглядят как обычный подросток с улицы. И это пока работает.

Именно поэтому нет ярких открытий. Сильно выделяющиеся имеют мало шансов получить публику в ВК или на Ютьюбе. Кроме того, у них нет шансов на горячие ротации в радиопространстве, и тем более на ТВ. Но если зацепил, то 20 миллионов просмотров в Ютьюбе — без проблем. Музыканты идут вслед за публикой, которая перекочевала в видеосервисы и стриминги. А там суперхитов быть не может, слишком велика сегментация.

Но заблуждаться на тему того, что все новые имена появляются как бы сами собой, тоже не стоит. Большинство громких имен подписаны на лейблы, лейблы научились продвигать артистов в пабликах ВК и на Ютьюбе. Независимых почти нет, при первом же успехе цифровые лейблы замечают перспективных артистов и тут же подписывают их. — Многих поклонников Гречки и Монеточки возмутила критика Земфиры. Они даже сочли это проявление зависти к успеху молодых коллег. Некоторые же считают, что Земфиру задело то, что певиц прочат ей в преемницы…

— Не совсем так. Земфира высказалась после того, как высказались нелестно про нее. Это был ответ, а не начало дискуссии. Саму Земфиру в начале карьеры тоже обвиняли во всём том, в чём она обвинила Монеточку и Гречку, — в бессодержательности песен («А у тебя СПИД, и значит, мы умрем»), в скверной внешности (вспомним эфир в «Антропологии» Диброва)… Не обвиняли только в неумении петь, потому что Земфира — профессиональная вокалистка. Так что в какой-то мере всё идет по кругу, всё повторяется.