Финалист «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» рассказал о своих впечатлениях от «Нашествия»

Один из финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», лидер группы «Рви меха» Александр Плетнев рассказал о впечатлениях во время своего выступления на «Нашествии». Об этом сообщило ИА НСН.

«Мне безумно понравилось. Фестиваль очень крутой, интересный, разноплановый. Очень много любимых артистов, много знакомых удалось встретить. Можно перечислять бесконечно», — отметил Плетнев.

По его словам, публика очень здорово принимала группу. Его опасения касательно прохладного и безразличного приема не оправдались — «народ качал».

«Я был удивлен масштабности «Нашествия». Не думал, что он настолько большой. Я имею в виду артистов, количество народа, сцену. Конечно, я побывал на всех трех сценах», — продолжил музыкант.

Александру Плетневу понравилось выступления группировки «Ленинград», The Hatters, Zdob si Zdub и Макса Покровского

«Это настоящий рок-н-ролл. Такой драйв», — подытожил артист.