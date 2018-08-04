Победители конкурса «ВЫСОЦКИЙ. Фест» получат возможности для продвижения

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля.

Победители музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. Фест» получат уникальные возможности для творческого роста. Об этом заявил медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сопредседатель жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ. Фест» Сергей Горбачёв на организаторской пресс-конференции НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

Он напомнил, что на конкурс поступило 2267 заявок. «Это больше 10 тысяч человек. Из них порядка тысячи человек — 150-170 коллективов мы пригласили на отборочные [концерты] по всей стране. На „НАШЕСТВИЕ“ мы привезли 50 коллективов — 198 человек, которые выступают сегодня с 10 утра на сцене „Высоцкий“», — рассказал Сергей Горбачев.

Сопредседатель жюри конкурса также подчеркнул, что «никаких контрактных обременений» в отношении победителей не будет. «Победители нашего конкурса, которых мы выберем на „НАШЕСТВИИ“, мы их между собой называем музыкальными волонтерами. Да, мы будем стараться интегрировать их в открытые площадки и конкурсы, которые в стране будут проходить. Мы будем им помогать работать с их музыкальным материалом. Да, мы их будем продвигать, потому что конкурс „ВЫСОЦКИЙ. Фест“ — это история про возможности. У нас нет задачи засыпать их подарками от спонсоров», — уточнил Сергей Горбачев.

Со своей стороны заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» Андрей Матвеев отметил особенности конкурса.

«Мы даем музыкантам, у которых не было никакой веры в то, что будет завтра или послезавтра, четкий горизонт, что все может случиться. На сцене «Высоцкий» выступают люди, которые еще месяц и мечтать не могли, что окажутся здесь и путь их дальше будет развиваться. Из Якутии, из Читы, из областных деревень. У нас среди 50 коллективов, которые выступают, нет ни одного протеже. Это конкурс реальных возможностей», — подчеркнул Андрей Матвеев.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове. Более 150 музыкантов выступают для гостей на трех сценах — «НАШЕ 2.0», Главной сцене и сцене «Высоцкий». В этом году фестиваль проводится уже в 19-й раз.