Суицид отменяется: Шинейд О’Коннор выпустила новую песню

В августе 2017 года культовая ирландская певица Шинейд О'Коннор на странице в Facebook рассказала о тяжелом состоянии своей психики. Она поделилась ощущением одиночества и заброшенности, а также тем, что к тому моменту она уже два года обдумывала суицид. «Сейчас я живу в мотеле на окраине Нью-Джерси. Я совершенно одна, и в моей жизни нет вообще никого, кроме моего врача, моего психиатра — самого доброго человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чёртова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент», — рассказала она. Неизвестно насколько О'Коннор стало лучше, но демозапись ее песни была опубликована на портале TheSun.

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