Суицид отменяется: Шинейд О’Коннор выпустила новую песню 

В августе 2017 года культовая ирландская певица Шинейд О'Коннор на странице в Facebook рассказала о тяжелом состоянии своей психики. Она поделилась ощущением одиночества и заброшенности, а также тем, что к тому моменту она уже два года обдумывала суицид. «Сейчас я живу в мотеле на окраине Нью-Джерси. Я совершенно одна, и в моей жизни нет вообще никого, кроме моего врача, моего психиатра — самого доброго человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чёртова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент», — рассказала она. Неизвестно насколько О'Коннор стало лучше, но демозапись ее песни была опубликована на портале TheSun.

больше по теме

Шинейд О’Коннор объявлена в розыскЗнаменитая певица Шинейд О’Коннор ищет полиция Чикаго. Недавно она вновь грозилась совершить самоубийство и после этого перестала выходить на связь с родственникамиКомпозиция «Milestones» была выпущена под настоящим именем Шинейд — Магда Давитт. В тексте песни есть такие слова: «Я спала на улице, в собачьей будке, потому что не дал мне мой iPad». В интервью Шинейд рассказала: « Дэвид написал музыку. Я написала слова и мелодию. Это всего лишь первое демо для фанатов потому, что им никогда не достается демо. Я подумала, что будет забавно поделиться им». Как заявил продюсер певицы Дэвид Холмс, выпуск полноформатного альбома О'Коннор «No Mud No Lotus» запланирован на середину осени 2019 года. В нем будет много совместных записей с различными музыкантами. Прошлая номерная пластинка Шинейд, «I’m Not Bossy, I’m the Boss», вышла четыре года назад, — сообщает wonderzine.com.