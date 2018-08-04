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Суицид отменяется: Шинейд О’Коннор выпустила новую песню
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Суицид отменяется: Шинейд О’Коннор выпустила новую песню 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
В августе 2017 года культовая ирландская певица Шинейд О'Коннор на странице в Facebook рассказала о тяжелом состоянии своей психики. Она поделилась ощущением одиночества и заброшенности, а также тем, что к тому моменту она уже два года обдумывала суицид. «Сейчас я живу в мотеле на окраине Нью-Джерси. Я совершенно одна, и в моей жизни нет вообще никого, кроме моего врача, моего психиатра — самого доброго человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чёртова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент», — рассказала она. Неизвестно насколько О'Коннор стало лучше, но демозапись ее песни была опубликована на портале TheSun.
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