Москва 24 приглашает на IV музыкально-поэтический фестиваль «Sолома»

IV музыкально-поэтический фестиваль «Sолома» пройдет в Москве в субботу, 4 августа. В саду "Эрмитаж" соберутся молодые писатели, поэты и ценители художественного слова.

Фестиваль начнется в 17:00 «Открытым микрофоном», в рамках которого пообщаться с публикой сможет любой, кто пишет стихи, прозу или эссе. Продолжит праздник музыкальная программа с участием популярных певцов и музыкантов, среди которых Absolute soul группа SHOO и бывшая солистка группы трио Young Adults Анна Ворфоломеева.

Вечером у всех гостей фестиваля будет возможность встретиться с финалистом Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна–2017» и участником «Дикой Мяты» Стасом Море.