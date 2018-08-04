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Москва 24 приглашает на IV музыкально-поэтический фестиваль «Sолома»
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Москва 24 приглашает на IV музыкально-поэтический фестиваль «Sолома» 

Москва24 6 часов назад
Фото: Москва24
IV музыкально-поэтический фестиваль «Sолома» пройдет в Москве в субботу, 4 августа. В саду "Эрмитаж" соберутся молодые писатели, поэты и ценители художественного слова.
Фестиваль начнется в 17:00 «Открытым микрофоном», в рамках которого пообщаться с публикой сможет любой, кто пишет стихи, прозу или эссе. Продолжит праздник музыкальная программа с участием популярных певцов и музыкантов, среди которых Absolute soul группа SHOO и бывшая солистка группы трио Young Adults Анна Ворфоломеева.
Вечером у всех гостей фестиваля будет возможность встретиться с финалистом Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна–2017» и участником «Дикой Мяты» Стасом Море.
Москва24: последние новости
Мария Захарова написала песню для Кати Лель Варвара Визбор: "В эмоциональном плане мне, наверное, восемь лет – не больше" Москва онлайн покажет выступление "Братьев Грим" и SHOO на фестивале SОЛОМА
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