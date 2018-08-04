Ещё
Королева вьетнамского рэпа пояснила американцам за район
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Королева вьетнамского рэпа пояснила американцам за район 

Вьетнам сегодня 4 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Рэп-исполнительница Suboi стала первым вьетнамским артистом, выпустившим клип на известном американском YouTube канале 88rising
Это не первый раз, когда 28-летняя рэперша попала на канал влиятельной медиа-компании, считающейся престижнейшей платформой для азиатских артистов. В 2016 году там появился клип на ее песню «Doi» (Жизнь). Новый клип называется «N-SAO?» (Почему?).
Он был выпущен американскими продюсерами Заком Голденом и Пэтом МакКускером. Поставил его известный немецкий режиссер Алекса Каролински.
Снимался клип в Сайгоне, в родном для певицы 3-м районе. За три с половиной минуты зрителю покажут жизнь такой, какой ее видит обычный горожанин: торговки лотерейными билетами, старые дома и заборы, уличные кафе, лотки с фруктами. Сама Suboi несколько раз меняет одежду: от майки с мешковатыми брюками до цветного рабочего костюма, которые часто носят вьетнамские женщины в жаркую погоду.
Впервые широкая публика услышала песню 18 июля на радио Apple’s Beats 1, что сделало Suboi первой вьетнамской исполнительницей, попавшей на круглосуточный ежедневный международный радио-канал.
Suboi поет с 14 лет. За это время «Королева вьетнамского рэпа» записала два студийных альбома; попала в список «30 до 30» журнала Forbes Asia в 2017 году; стала первым вьетнамским исполнителем, выступившим на фестивале SXSW в США в 2015 году; зарекомендовала себя, как одна из любимых исполнителей Барака Обамы, посетившего Вьетнам в 2016 году и завоевавшего большую популярность в этой стране.
Источник: VnExpress
Вьетнам сегодня: последние новости
Ханойское кафе обслуживает людей без официантов и кассиров Ночь на маяке и белоснежные пляжи: зачем вам Фу Куй В Ханое открылась выставка эротических фотографий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откуда взялись поручик Голицын и корнет Оболенский1
Что стало с артистами из «Бумера»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Орландо Блум и Лив Тайлер воссоединились
Ляпы в заслуженных советских картинах6
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение