Королева вьетнамского рэпа пояснила американцам за район

Рэп-исполнительница Suboi стала первым вьетнамским артистом, выпустившим клип на известном американском YouTube канале 88rising

Это не первый раз, когда 28-летняя рэперша попала на канал влиятельной медиа-компании, считающейся престижнейшей платформой для азиатских артистов. В 2016 году там появился клип на ее песню «Doi» (Жизнь). Новый клип называется «N-SAO?» (Почему?).

Он был выпущен американскими продюсерами Заком Голденом и Пэтом МакКускером. Поставил его известный немецкий режиссер Алекса Каролински.

Снимался клип в Сайгоне, в родном для певицы 3-м районе. За три с половиной минуты зрителю покажут жизнь такой, какой ее видит обычный горожанин: торговки лотерейными билетами, старые дома и заборы, уличные кафе, лотки с фруктами. Сама Suboi несколько раз меняет одежду: от майки с мешковатыми брюками до цветного рабочего костюма, которые часто носят вьетнамские женщины в жаркую погоду.

Впервые широкая публика услышала песню 18 июля на радио Apple ’s Beats 1, что сделало Suboi первой вьетнамской исполнительницей, попавшей на круглосуточный ежедневный международный радио-канал.

Suboi поет с 14 лет. За это время «Королева вьетнамского рэпа» записала два студийных альбома; попала в список «30 до 30» журнала Forbes Asia в 2017 году; стала первым вьетнамским исполнителем, выступившим на фестивале SXSW в США в 2015 году; зарекомендовала себя, как одна из любимых исполнителей Барака Обамы , посетившего Вьетнам в 2016 году и завоевавшего большую популярность в этой стране.

Источник: VnExpress