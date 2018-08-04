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LIVE: Соборную площадь «захватила» «Молодая музыка „Сибири“
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LIVE: Соборную площадь «захватила» «Молодая музыка „Сибири“ 

Омск Здесь 3 часа назад
Фото: Омск Здесь
В самом сердце Омска проходит грандиозный концерт молодых музыкантов. На протяжении двух месяцев по инициативе бывшего фронтмена «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца и участника омской группы «25/17», выступающего под псевдонимом Ант, восемь музыкальных коллективов города представляли омичам свое творчество в эфире «Радио Сибирь». Омские музыкальные коллективы выступали с LIVE-концертами и принимали участие в съемках видео-выпусков. Звездные эксперты Сергей Бобунец и Ант лично познакомились с творчеством участников и дали им полезные советы.
В День города на Соборной площади музыканты дают большой концерт. После него станет известно и имя победителя. Слушаем хорошую музыку и более за свою группу — Vadiamo, Paraplast, The Street Monkeys, Property Of Mongolia, Legot, Ярый & Juuz, Dildo Boom, Presidents of the Galaxy. Организаторами необычного фестиваля, напомним, выступили «Радио Сибирь. Омск» и «Сибирский международный марафон».
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