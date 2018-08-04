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В плейлист: новые песни к шоу Ляйсан Утяшевой
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В плейлист: новые песни к шоу Ляйсан Утяшевой 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Ляйсан Утяшева (33)— легенда российской и мировой гимнастики. Сейчас она популярная телеведущая: за плечами уже такие проекты как «Фитнес со звёздами», «Танцы», «Главная дорога». А недавно Ляйсан запустила собственное танцевальное шоу Bolero!
Bolero — это постановка с элементами акробатики о богине, которая потеряла трон из-за любви. Играет ее, конечно же, Ляйсан. А помогает ей группа профессиональных танцоров.
И сегодня вышел обновлённый плейлист из треков к шоу! Музыку создавал композитор Райан Оттер, известный по проектам «Метод» и «Гоголь». Кстати, прошлый плейлист вошёл в топ-20 чарта iTunes. Слушаем тут!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-plejlist-novye-pesni-k-shou-lyajsan-utyashevoj/
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