В плейлист: новые песни к шоу Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева (33)— легенда российской и мировой гимнастики. Сейчас она популярная телеведущая: за плечами уже такие проекты как «Фитнес со звёздами», «Танцы», «Главная дорога». А недавно Ляйсан запустила собственное танцевальное шоу Bolero!

Bolero — это постановка с элементами акробатики о богине, которая потеряла трон из-за любви. Играет ее, конечно же, Ляйсан. А помогает ей группа профессиональных танцоров.

И сегодня вышел обновлённый плейлист из треков к шоу! Музыку создавал композитор Райан Оттер, известный по проектам «Метод» и «Гоголь». Кстати, прошлый плейлист вошёл в топ-20 чарта iTunes. Слушаем тут!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-plejlist-novye-pesni-k-shou-lyajsan-utyashevoj/