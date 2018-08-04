Хелависа: Над погодой на «НАШЕСТВИИ-2018» мы поколдовали

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция группы «Мельница»

Группа «Мельница» выступила на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» 4 августа. Лидер музыкального коллектива Наталья О’Шей (Хелависа) рассказала в пресс-центре НСН на поле фестиваля, что над погодой в Большом Завидове «пришлось поколдовать».

«Отличный звук, нам всем очень понравился. Мы немного поколдовали, чтобы немного посветлее и посвежее стало, прежде чем мы вышли на сцену», — отметила певица.

Хелависа рассказала, по какому принципу группа составляла трек-лист на «НАШЕСТВИЕ-2018». «Мы обычно играем the best фестивальные сеты из наиболее популярных песен из последних пластинок и пара тройка популярных хитов», — сообщила лидер «Мельницы».

Ранее в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» организаторы отметили спокойную обстановку на фестивале в этом году.