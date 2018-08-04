Imagine Dragons едут с концертом в Россию

Столпы американского инди-рока возвращаются в Москву с грандиозным шоу на Большой спортивной арене «Лужники». 2018 год для Imagine Dragons юбилейный — четверка музыкантов затеяла сколотить группу десять лет назад в Лас-Вегасе. Город Элвиса, Синатры и грехов любого калибра благоволил ньюкамерам: всего за пару лет они успели выпустить пару EP и выступить на нескольких локальных фестивалях, в том числе и в качестве хэдлайнеров. «Драконы» были обласканы местными радиостанциями и прессой как «Лучшая инди-группа 2010» и «Группа, которую необходимо увидеть вживую».

Местечковая слава была эфемерной: парни жили в одной квартире, вынуждены были играть в любых местах за небольшие деньги, но шаг за шагом приближались к настоящему успеху. Этому немало поспособствовало и сотрудничество с обладателем Grammy, продюсером Алексом Да Кидом.

Ситуация резко изменилась в 2012, после релиза дебютного лонгплея «Night Visions», достигшего 2 строчке в чарте Billboard 200 и платинового статуса. Дополнительное промо-ускорение группе придали саундтреки к блокбастерам «Голодные игры», «Трансформеры» и сингл Warriors, записанный для Чемпионата мира по игре «League of Legends».

Следующий альбом «Smoke + Mirrors» закрепил успех и в рамках тура в поддержку релиза группа впервые посетила Москву и Санкт-Петербург, собрав полные «Олимпийский» и «Ледовый». Добавив в коллекцию саундтреков дорожки к фильмам «До встречи с тобой», «Отряд самоубийц» и «Пассажиры», Imagine Dragons удивили всех альбомом «Evolve» (2017), в котором звучание четверки сильно эволюционировало. Коммерческий успех закрепил за ними статус группы высшего эшелона, а стадионные гимны «Thunder» и «Believer» захватили эфир и сеть с размахом мейнстримных поп-хитов.

«Драконы» известны не только теплым отношениям к фанатам, искренне восхищаясь фан-артом, немалый поток которого, по их словам, приходит из России, но и скрупулезным подходом к лайвам, заявляя, что «просто не имеют права на плохое выступление». «На каждом шоу мы стараемся сделать что-то новое, — говорит фронтмен Дэн Рейнольдс, — исполнить неожиданный кавер или новую песню». Что за сюрпризы к московскому концерту готовят известные своими квестами музыканты, они по традиции не рассказывают, но можно с уверенностью сказать, что это будет ураган. Или Thunder.

Специальным гостем московского концерта станет британская группа The Vaccines — неоднократные номинанты NME и Brit Awards, этой весной выпустившие свой новый альбом Combat Sports.