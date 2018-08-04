The Weeknd возвращается на сцену

После небольшого перерыва в своём творчестве The всё-таки решил вернуться на сцену. Напомним, что в марте этого года музыкант выпустил свой сольный альбом под названием «My» и вызвал хорошую реакцию публики. Однако, с тех пор, кроме клипа на песню «Call» больше ничего и не вышло. Но, ни для кого не секрет, что певец сильно предан своему делу, поэтому он с новыми силами возвращается в студию. https://www.instagram.com/p/Bl-Pz1Lj7h6/?taken-by=akadmiks Кстати, недавно появился слух, что второй его сольный проект будет называться «Мы вместе, но одни» (We’re), но также быстро этот слух и растворился. Но, самое главное, что новая музыка всё-таки будет, поэтому, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Сейчас поклонники музыканта с нетерпением ждут возвращения артиста на сцену.