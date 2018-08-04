Ещё
The Weeknd возвращается на сцену
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

The Weeknd возвращается на сцену 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
После небольшого перерыва в своём творчестве The всё-таки решил вернуться на сцену. Напомним, что в марте этого года музыкант выпустил свой сольный альбом под названием «My» и вызвал хорошую реакцию публики. Однако, с тех пор, кроме клипа на песню «Call» больше ничего и не вышло. Но, ни для кого не секрет, что певец сильно предан своему делу, поэтому он с новыми силами возвращается в студию. https://www.instagram.com/p/Bl-Pz1Lj7h6/?taken-by=akadmiks Кстати, недавно появился слух, что второй его сольный проект будет называться «Мы вместе, но одни» (We’re), но также быстро этот слух и растворился. Но, самое главное, что новая музыка всё-таки будет, поэтому, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Сейчас поклонники музыканта с нетерпением ждут возвращения артиста на сцену.
Popcake.tv: последние новости
Джастин Бибер уходит со сцены Тейлор Свифт не удержалась на ногах Как Шон Мендес удивит Джастина Бибера?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откуда взялись поручик Голицын и корнет Оболенский1
Что стало с артистами из «Бумера»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Орландо Блум и Лив Тайлер воссоединились
Ляпы в заслуженных советских картинах6
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение