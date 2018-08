История Pink Floyd в фотографиях

5 августа 1967 года вышел первый альбом знаменитой рок-группы Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn». Pink Floyd — легендарнейшая группа с глубокими философскими текстами, невероятными обложками альбомов и сюрреалистическим стилем. Эта пятерка рок-музыкантов в свое время перевернула музыкальный мир с ног на голову. Летающие свиньи, умопомрачительные концерты, ходячие молотки.

Фото участников группы 1967 года. (Dezo Hoffmann / Rex Features)

1967: обложка дебютного альбома Piper at the Gates of Dawn. (Alamy)

Март 1973 года: релиз альбома The Dark Side of Moon. Альбом стал одним из самых продаваемых в то время — около 45 миллионов копий. (Alamy)

1975: билет на знаменитый концерт группы. (Martin Pope)

Декабрь 1976 года: надувной поросенок Pink Floyd пролетает над улицами Лондона во время фотосессии для обложки альбома Animals. (Alamy / TrinityMirror)

1977: обложка альбома Animals. В итоге этого поросенка пришлось дорисовать, т.к. в день фотосессии погода для надувной свиньи была неподходящей. (Alamy / Jeff Morgan)

1977: успешные рекламные щиты привлекали внимание своим размером. Текста было немного: названия группы и альбома было более чем достаточно. У группы Pink Floyd был удивительный сюрреалистический взгляд на вещи и уникальная музыка. Обложки таких альбомов, как Animals, были изумительны в графическом плане. (Robert Landau / Rock ‘n’ Roll Billboards / Angel City Press)

Январь 1988 года: кровать летит над Темзой во время рекламной кампании для альбома Delicate Sound of Thunder. (Rex Features / Nils Jorgensen)

1989 год: концерт Pink Floyd на плавучей сцене в лагуне Венеции. (Rex Features)

21 июля 1990 года: Роджер Уотерс исполняет знаменитую песню The Wall с Уте Лемпер Джерри Холл в честь падения Берлинской стены, которое произошло восемью месяцами ранее. (Rex Features / Eddie Boldazar)

2 мая 1994 года: дирижабль над Си-Эн Тауэр в Торонто в честь тура группы Division Bell. (Rex Features)

Октябрь 2001 года: надувной поросенок на крыше здания «Кэпитал Рекордс» в Голливуде в честь выхода сборника The Best of Pink Floyd. (Rex Features / Peter Brooker)

2001: модели с разрисованными спинами в стиле классических альбомов группы в Кельне. (Alamy)

2 июля 2005 года: Дэйв Гилмор, Роджер Уотерс, Ник Мэйсон и Рик Райт на сцене в Гайд-Парке, Лондон. (Rex Features / Brian Rasic)

Дэйв Гилмор на сцене в Гайд-Парке в Лондоне. (Getty Images)

2007: Ник Мэйсон готовится к подъему на холм на довоенном автомобиле на «Фестивале скорости» в Гудвуде. ( AFP

2010: Британская почта выпустила специальные марки с обложкой альбома Division Bell.

30 мая 2011 года: Роджер Уотерс выступает в Париже в честь 30-летия падения Берлинской стены. (Getty Images)

2011: через 35 лет после выхода альбома Animals надувная свинья вновь взлетела над заводом. (Paul Grover)