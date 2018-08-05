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Создатель рок-группы «Агата Кристи» признался в любви крымчанам
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Создатель рок-группы «Агата Кристи» признался в любви крымчанам 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
БАЛАКЛАВА, 4 авг — РИА Новости Крым. Создатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов признался в любви к полуострову, а крымчан считает сильными духом людьми. Об этом музыкант рассказал журналистам после выступления на фестивале #ZBFest.
"Крымская публика — супер, я крымчан очень люблю. Я всей душой участвовал во всех процессах, которые происходили в 2013-2014 годах. Рад, что на территории Крыма не случилось военных действий и очень рад, что все развивается… Я люблю здесь бывать и для меня вопрос не стоит, ехать или не ехать (в Крым — ред.). Я вижу изменения, понимаю, что есть плюсы и минусы, есть сложности. Но в любом случае крымчане сделали выбор и ему следуют. Мне кажется, они — сильные духом люди ", — заявил музыкант.
Говоря о фестивале #ZBFest, исполнитель отметил уровень приема и хорошо продуманную организаторами программу.
"Очень хороший прием, хорошая публика, мне кажется, что очень грамотно составлена программа в том смысле, что она разнообразна, здесь представлены все жанры", — отметил музыкант, добавив, что возможно приедет зимой с сольным концертом.
Предприятие «Золотая Балка» в третий раз празднует День рождения шампанского фестивалем под открытым небом #ZBFest. В этот раз мероприятие продолжается один вечер и традиционно радует меломанов не только хорошей музыкой, но и вкусной едой, напитками, ярмарками от местных фермеров, конкурсами, насыщенной программой от аниматоров и циркачей.
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