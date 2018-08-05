Самые нашумевшие клипы недели: Ида Галич показала «сказочный» мир Instagram, а Элджей — азиатский боевик

Встречай свежую подборку самых мощных и ярких клипов этой недели! WMJ.ru подготовил для тебя премьеры от российских и зарубежных исполнителей.

Российский музыкант Алексей Узенюк, известный как Элджей, выпустил клип на трек «360°». Режиссером видео выступил Максим Шишкин . Песню «360°» Элджей представил в конце мая, обложку которого украсила его девушка — ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева. А вот в самом клипе, который получился очень провокационным, снялись совсем другие герои. Певица Кристина Кошелева представила клип на песню «Больше нет сил», которую она записала во время участия в шоу «ПЕСНИ». По словам девушки, ролик сняли в режиме нон-стоп всего за сутки. Сюжет — грустная история любви, которая не доставляет ничего, кроме боли.

Музыкант Антон Лаврентьев представил свой новый клип на песню «Океан». Партнершей Лаврентьева стала красотка из шоу «Танцы» и «Холостяк» Ульяна Пылаева. По задумке авторов, клип рассказывает историю о неуловимой любви и ее поиске.

В честь своего 33-летия рэпер Джиган решил порадовать себя и поклонников новым клипом: частный самолет на тропические острова, напитки, танцующие туземцы и пышногрудые экзотические красотки. Поклонники Джигана уже назвали трек «главным хитом лета», сам рэпер с ними солидарен. А ты?

— прокомментировала свою работу Ида.

Актер и шоумен Станислав Ярушин выложил клип про Саратов. В клипе звезды сериала «Универ» снялась популярная блогер Наталья Краснова . По сюжету она является во снах главному герою и просит взять ее в Саратов. Правда, когда мечта Стаса сбывается, он уже не рад и, наоборот, ищет спасения от навязчивой девушки. Подписчики выразили желание после прослушивания композиции побывать в Саратове лично.

Песня In My Feelings с последнего альбома Дрейка Scorpion стала большим хитом после того, как в Сети набрал популярность танцевальный челлендж. В нем принимали участие люди по всему миру, а актер Уилл Смит для этого, например, и вовсе забрался на мост в Будапеште. Дрейк выпустил официальный клип, и он тоже почти полностью состоит из танцев.

А какой клип тебе понравился больше? Жми на play и делись своим мнением в комментариях!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru Фото: кадры из клипа