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«Сердце рвется все сильней к тебе»: Земфира исполнила свою знаменитую песню на стихи Бродского
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«Сердце рвется все сильней к тебе»: Земфира исполнила свою знаменитую песню на стихи Бродского 

ufa1.ru 6 часов назад
Фото: ufa1.ru
Вчера, 4 августа, в Москве прошел музыкальный фестиваль Пикник «Афиши». В нем приняло выступление множество звезд музыкальной индустрии, как именитые, так и только восходящие на вершину небосклона.
Отдельной радостью для любителей отменной и качественной музыки, стало выступление Земфиры. Российская рок-дива из Башкирии исполнила несколько композиций, но изюминкой стала ее знаменитая песня на стихи Иосифа Бродского.
Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 4 Авг 2018 в 5:22 PDT  Столько чувств, жизни и эмоций, даже через видео, которым поделилась на своей странице в инстаграме, подруга Земфиры, Рената Литвинова. Сложно представить, как это было вживую, перед многотысячной толпой.
Чуть ранее, до начала фестиваля, от участия отказалась певица Гречка. Многие связали это с недавним скандалом, когда Земфира оскорбила молодых певиц.
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