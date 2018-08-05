На закрытии фестиваля в Сочи выступят обладатели 10-ти премий «Грэмми»

Гала-концерт посетят звезды мировой величины

Обладатели 10-ти премий «Грэмми» выступят на закрытии международного джазового фестиваляв Сочи, который завершает свою работу 5 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

А также любители джаза смогут послушать нью-йоркских музыкантов из Manhattan Transfer. Премьерой концерта станет совместное выступление вокального коллектива с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.