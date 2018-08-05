На закрытии фестиваля в Сочи выступят обладатели 10-ти премий «Грэмми» 

Гала-концерт посетят звезды мировой величины
Обладатели 10-ти премий «Грэмми» выступят на закрытии международного джазового фестиваляв Сочи, который завершает свою работу 5 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Начиная со 2 августа в олимпийской столице проходили яркие музыкальные мероприятия мирового уровня. На площадках города выступили джазовая певица Сириль Эме, знаменитый российский трубач Вадим Эйленкриг, трио Олега Аккуратова, был дан спектакль «Онегин-Блюз» с Игорем Бутманом и Алексеем Гуськовым в главных ролях.
А также любители джаза смогут послушать нью-йоркских музыкантов из Manhattan Transfer. Премьерой концерта станет совместное выступление вокального коллектива с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.
Как ранее писал АиФ-Юг, в программе фестиваля прошли творческие встречи и джем-сейшены.