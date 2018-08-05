Осенью в Мариинском театре дадут бесплатные концерты

Петербуржцы и гости города смогут посетить бесплатные концерты, которые пройдут осенью в Мариинском театре.

Как сообщает пресс-служба театра, они пройдут в рамках проекта «Открытая среда». На них можно услышать артистов оркестра театра и других молодых музыкантов. Каждую неделю они будут проходить в фойе Стравинского.

Чтобы попасть на такой концерт нужно будет получить бесплатный билет на входе в зал перед началом. Количество мест ограничено: зал вмещает до 170 человек.

Первое выступление состоится 4 октября в 14.00.