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Музыка под дождем: в Кузьминках выступил военный оркестр Римского-Корсакова
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Музыка под дождем: в Кузьминках выступил военный оркестр Римского-Корсакова 

Мир24 4 часа назад
В парке «Кузьминки» выступил военный духовой оркестр Римского-Корсакова. Не помешал даже проливной дождь, сообщает телеканал «МИР 24».
Военные оркестры выступают на 30 открытых площадках уже несколько месяцев. Так идет подготовка к международному фестивалю «Спасская башня».
В этот раз зрителей оказалось больше, чем рассчитывали организаторы. Послушать вальсы, марши, симфонию и даже советские хиты пришли люди разных возрастов. Многие любители духовой музыки не могли устоять на месте и приглашали дам на танец.
«В этом году в нашей программе советская флотская музыка. Это музыка Чернецкова, его марш гвардейцам-краснофлотцам, незаслуженно забытый, очень красивый марш, и фантазии из песен о море советских композиторов», — начальник и художественный руководитель оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова Алексей Карабанов.
Последний концерт военного оркестра состоится в Александровском саду 18 августа, а 24-го — масштабное открытие международного фестиваля «Спасская башня».
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