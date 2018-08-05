Музыка под дождем: в Кузьминках выступил военный оркестр Римского-Корсакова

В парке «Кузьминки» выступил военный духовой оркестр Римского-Корсакова. Не помешал даже проливной дождь, сообщает телеканал «МИР 24».

Военные оркестры выступают на 30 открытых площадках уже несколько месяцев. Так идет подготовка к международному фестивалю «Спасская башня».

В этот раз зрителей оказалось больше, чем рассчитывали организаторы. Послушать вальсы, марши, симфонию и даже советские хиты пришли люди разных возрастов. Многие любители духовой музыки не могли устоять на месте и приглашали дам на танец.

«В этом году в нашей программе советская флотская музыка. Это музыка Чернецкова, его марш гвардейцам-краснофлотцам, незаслуженно забытый, очень красивый марш, и фантазии из песен о море советских композиторов», — начальник и художественный руководитель оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова Алексей Карабанов

Последний концерт военного оркестра состоится в Александровском саду 18 августа, а 24-го — масштабное открытие международного фестиваля «Спасская башня».

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