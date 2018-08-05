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Новый клип Билана взорвал Сеть
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Новый клип Билана очень популярен в Сети 

Рамблер 2 часа назад
Только третьего августа в Сети появился клип Димы Билана и певицы Полины на их совместную композицию "Пьяная любовь", а уже набрал более двух с половиной миллионов просмотров на Youtube.
В ролике снята свадьба в стиле 90-х. Драки, съемка на кассетную камеру, подъезды, выкуп, тамада с его "великолепными и веселыми" конкурсами. Гуляют всем селом, как говорится. Клип длится девять с половиной минут.
Молодоженов сыграли сами Дима Билан и Polina. Так же в клипе приняли участие Настя Ивлеева, Маша Миногарова, Гудок и Наташа Королева и другие звезды. Расписывала молодых в ЗАГСе Лолита.
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