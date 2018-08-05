Новый клип Билана взорвал Сеть

Новый клип Билана очень популярен в Сети

Только третьего августа в Сети появился клип Димы Билана и певицы Полины на их совместную композицию "Пьяная любовь", а уже набрал более двух с половиной миллионов просмотров на Youtube.

В ролике снята свадьба в стиле 90-х. Драки, съемка на кассетную камеру, подъезды, выкуп, тамада с его "великолепными и веселыми" конкурсами. Гуляют всем селом, как говорится. Клип длится девять с половиной минут.