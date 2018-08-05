Центральный оркестр ВМФ России готовится к фестивалю «Спасская башня»

Один из самых известных военных музыкальных коллективов страны — Центральный оркестр ВМФ России — можно было услышать в столичном музее-заповеднике «Кузьминки». Об этом сообщает «ТВ Центр».

Только недавно музыканты играли в Санкт-Петербурге во время Главного военно-морского парада на Неве. В репертуаре вместе с классикой и современными мелодиями были песни о море, слова которых наизусть знают многие.

Концерт стал частью программы, предваряющей грандиозное музыкальное событие этого сезона — фестиваль «Спасская башня», до которого остается меньше месяца.