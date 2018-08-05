В Донецке покажут спектакль «Россия, не бойся, мы с тобой!» 

Актеры из Санкт-Петербурга совместно с российскими и донецкими музыкантами в начале октября покажут на сцене Донецкой государственной академической филармонии литературно-музыкальную постановку «Россия, не бойся, мы с тобой!», сообщил гендиректор филармонии Александр Парецкий.
Парецкий сообщил «Донецкому агентству новостей», что спектакль представят актеры из Петербурга Александра Куликова и Борис Драгилев. По его словам, в основу постановки лягут произведения времен блокады Ленинграда и стихотворения поэтов Донбасса.
Генеральный директор филармонии сообщил, что музыку написала петербургский композитор Елизавета Панченко. В спектакле использованы произведения современных авторов Донбасса: Александра Савенкова, Алисы Федоровой, Анны Долгаревой, Владимира Скобцова, Дмитрия Трибушного, Егора Воронова и Тимура Хайрулина.
Парецкий добавил, что в спектакле будет задействован и камерный оркестр филармонии «Виола», а сам он примет участие в постановке в качестве вокалиста.
Российские исполнители регулярно бывают с концертами в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Так, в начале июня в Луганске выступали Юлия Началова, Лена Катина и группа «Премьер-министр».