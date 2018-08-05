В Донецке покажут спектакль «Россия, не бойся, мы с тобой!»

Актеры из Санкт-Петербурга совместно с российскими и донецкими музыкантами в начале октября покажут на сцене Донецкой государственной академической филармонии литературно-музыкальную постановку «Россия, не бойся, мы с тобой!», сообщил гендиректор филармонии Александр Парецкий.

Парецкий сообщил «Донецкому агентству новостей», что спектакль представят актеры из Петербурга Александра Куликова Борис Драгилев . По его словам, в основу постановки лягут произведения времен блокады Ленинграда и стихотворения поэтов Донбасса.

Генеральный директор филармонии сообщил, что музыку написала петербургский композитор Елизавета Панченко. В спектакле использованы произведения современных авторов Донбасса: Александра Савенкова , Алисы Федоровой, Анны Долгаревой, Владимира Скобцова, Дмитрия Трибушного, Егора Воронова и Тимура Хайрулина.

Парецкий добавил, что в спектакле будет задействован и камерный оркестр филармонии «Виола», а сам он примет участие в постановке в качестве вокалиста.